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不鼓勵粉絲佔地卡位祭出清場　黃偉哲：冷氣團來襲請保重身體

▲台南市新聞處祭出清場公告，晚上8時許與四分局執行卡位清場任務，黃偉哲籲請粉絲保重身體，以最好的狀態來欣賞市府為大家精心規劃的演唱會。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新聞處祭出清場公告，晚上8時許與四分局執行卡位清場任務，黃偉哲籲請粉絲保重身體，以最好的狀態來欣賞市府為大家精心規劃的演唱會。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1百多名無懼冷氣團將來襲的粉絲，從白天守到黑夜，只為了在海景第一排欣賞即將開演的台南耶誕搖滾演唱會，為維公平並維持活動現場的環境清潔及品質，主辦單位台南市新聞處祭出清場公告，晚上8時許與四分局執行卡位清場任務，黃偉哲籲請粉絲保重身體，以最好的狀態來欣賞市府為大家精心規劃的演唱會。

今年台南耶誕、跨年卡司，囊括金曲、金馬、金鐘藝人加持，包含馬來西亞、荷蘭、日團等，近約40組高知名度卡司，精彩度或是吸睛度堪稱全國數一數二。

▲台南市新聞處祭出清場公告，晚上8時許與四分局執行卡位清場任務，黃偉哲籲請粉絲保重身體，以最好的狀態來欣賞市府為大家精心規劃的演唱會。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

豪華的卡司吸引下，果不其然台南市政府永華市政中心西側廣場舞台甫搭設完成，就被焦急的粉絲用各種野餐墊、地墊「佔位」，甚至搭起小帳棚「準備徹夜守候」，有人還搬來大大小小的石頭，磚塊「佔地」為王，粉絲們說「看得最清楚」，加上聲光效果，臨場感最優勢，因此都想搶在舞台前第一排！

黃偉哲強調，我們把最好的，更好的卡司都邀請來，但基於公平、活動安全及品質，請粉絲不要提早排隊。市府於晚間6點半貼出清場公告，8點一到即執行清場作業，對於不在現場民眾的所有物件一律集中在舞台旁帳篷區，「絕對不會破壞民眾物品」，請粉絲們於活動期間撥冗認領，並將視現場狀況不定時清場，以示公平。

▲台南市新聞處祭出清場公告，晚上8時許與四分局執行卡位清場任務，黃偉哲籲請粉絲保重身體，以最好的狀態來欣賞市府為大家精心規劃的演唱會。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

市府指出，自從11日黃偉哲市長公布韓國巨星男神李俊昊確定參加台南跨年活動，即觸動海內外李太太開始爭寵，主辦單位已經接到不少電話詢問何時可以提早來現場排隊、佔位，深怕與男神「近距離」接觸的機會稍縱即逝。今日下午市府剛辦理韓國新人氣天團EVNNE媒體見面會，見面會後休息不久，EVNNE即馬不停蹄到活動現場進行彩排，已有不少熱情粉絲在場駐足守候，足見韓星魅力，他們彩排完後，天也已黑，他們就如同在「夜空中新升起的星星」，親切的用中文跟粉絲說明天見。新聞處提醒粉絲，預計明(12/21)晚氣溫將下降，請民眾務必做好保暖工作。

▲台南市新聞處祭出清場公告，晚上8時許與四分局執行卡位清場任務，黃偉哲籲請粉絲保重身體，以最好的狀態來欣賞市府為大家精心規劃的演唱會。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

12／21搖滾耶誕演唱會18:00-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、EVNNE(韓團)、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹。
◎主持人：吳建恆、籃籃。

12／22南瀛耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 民治市政中心南瀛堂廣場
◎豆子劇團(聖誕麋鹿出任務)、小丑呀咪、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒魔幻手繪Tiffany、闖關活動及限量羊毛氈皂手作體驗。

12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園
◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。
◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。

12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。
◎主持人：吳建恆、徐凱希。

更多詳情，請上「2025台南好Young」2025台南市耶誕跨年系列活動https://tainanyoung.com.tw/ 官網查詢。

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