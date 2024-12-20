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黃偉哲送上台南甜　韓國新人氣天團EVNNE大呼台南太幸福

▲韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

出道一年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。

台南市長黃偉哲準備各式台南特產美味水果及甜點，邀請7位青春大男孩領略著名的「台南甜」，讓他們直呼住在台南實在太幸福！

▲韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，很高興EVNNE來到台南，今年很多台南及全台灣的年輕朋友都到市長的臉書敲碗，希望耶誕跨年演唱會能夠找EVNNE，所以今年特別邀請他們來演出。黃偉哲祝福EVNNE能有精彩表現，也邀請7位成員多多品嚐台南的各項美食特產，將在地的甜蜜體驗帶回韓國。

黃偉哲在見面會中特別向EVNNE成員介紹現場一字排開的當季水果，包括香氣濃郁、果肉細緻的柳丁；讓人一口接一口的小番茄；口感清甜多汁的火龍果；以及有益健康，吃了會幸福的「幸福果」酪梨。他指出，台南擁有良好的土質與氣候，種植的水果種類多樣且鮮甜，深受國內外消費者青睞。而秋冬時節盛產的柑橘類水果，更是值得一嚐的當季鮮果。

▲韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府指出，台南市自舉辦耶誕跨年系列演唱會以來，從2019年陸續邀請超夯韓國偶像團體來台南，包括男團ASTRO及大勢女團(G)I-DLE、少女時代孝淵、韓流女神宣美、新世代偶像男團EPEX、金世正、輝人、VERIVERY等，均曾踏上耶誕跨年舞台，每年均吸引大批歌迷來台南朝聖。

今年的搖滾耶誕演唱會則請來韓國新人氣天團EVNNE，將耶誕前的演唱會表演獨家獻給台南。EVNNE在活動前即透過影片表示，聽聞台南是個很有文化底蘊的美麗城市，美食、景點聞名，期待粉絲們能推薦好吃、好玩的景點。

另外，台南有「全糖城市」稱呼，今日記者會現場以「台南甜」為主題，準備了排隊名店十月甜的「草莓波士頓派」、充滿濃濃黑糖香氣的赤崁糖椪餅，以及安平老街的百年蜜餞、非油炸蝦餅、章成麥芽餅、紅磚布丁的方形布丁等遊客必買伴手禮。黃偉哲強調，台南美食太多，三天三夜也說不完，建議EVNNE一定要多來幾次，才能把台南好玩的都玩遍，好吃的都帶回家！

▲韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，EVNNE由KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫、朴祉厚，共七位成員組成，由KEITA擔任隊長。「EVNNE」由英語與法語「Evening's Newest Etoiles」結合而成，意為「夜空中新升起的星星」，代表在最高點發光發熱，吸引所有人的目光的決心。果不其然，他們出道沒多久就在韓國、日本舉辦粉絲見面會，也在亞洲幾個城市開過巡迴演出，更在美國8個主要城市開巡演，被美國音樂媒體Billboard評為2024年8月的「K-Pop Rookie of the Month」，再創EVNNE海外市場新篇章。

今年「台南好Young」跨年活動的卡司，集結韓、日、馬、荷等多國共30幾組高人氣卡司參與演出，無論是精彩度，吸睛度都是不在話下。由於每年都有大批熱情歌迷提前一天至現場排隊，台南市政府表示，近來因冷氣團來臨，夜間氣溫較低，請歌迷朋友如到現場排隊務必注意保暖，而外縣市歌迷更要及早訂房，以免屆時定不到旅館徒留遺憾！

★「2025台南好young」耶誕跨年系列活動

12／21 搖滾耶誕演唱會18:00-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎EVNNE 、W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹。
◎主持人：吳建恆、籃籃。

12／22南瀛耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 民治市政中心南瀛堂廣場
◎豆子劇團(聖誕麋鹿出任務)、小丑呀咪、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒魔幻手繪Tiffany、闖關活動及限量羊毛氈皂手作體驗。

12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園
◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。
◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。

▲韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。
◎主持人：吳建恆、徐凱希。

▲韓國新人氣天團EVNNE，將於本週21日晚間登上台南市政府舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞台，市府20日於台南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

更多詳情，請上「2025台南好Young」2025台南市耶誕跨年系列活動https://tainanyoung.com.tw/ 官網查詢

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