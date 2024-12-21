李英愛敗訴！遭名嘴造謠「與金建希有交情」　憤怒提告

▲南韓女演員李英愛今年53歲。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初發佈緊急戒嚴，涉嫌主導內亂、破壞憲政，遭到國會成功通過彈劾，其妻子金建希先前更陷入收受名牌包、炒股等爭議。在此之際，知名女演員李英愛去年9月捐款5000萬韓元，遭到媒體人在YouTube質疑政治傾向，更被爆料曾與金建希有交情，因此向法院提出告訴，不過最終卻以敗訴收場。

根據韓媒《News1》，曾以韓劇「大長今」爆紅的南韓知名女演員李英愛，其經紀公司針對YouTube頻道「開放共感TV」（열림공감 TV）前任代表鄭壽天（音譯）涉及毀謗與造謠等罪嫌，向法院提起損害賠償訴訟，求償2億5000萬韓元，首爾西部地方法院民事合議12部昨（20）日進行一審宣判，一審判決原告李英愛敗訴。

原告李英愛必須承擔訴訟費用。

▲李英愛遭到媒體人爆料，疑似與南韓第一夫人金建希有交情。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《韓民族新聞》，李英愛去年9月向李承晚總統紀念財團（基金會）捐贈5000萬韓元（約新台幣113萬元），並隨贈一封信，內文提到，「雖然李承晚總統功過參半，不過我認為，今日自由大韓民國能夠頂天立地，他也曾為此奠下基礎」。

針對上述消息，YouTube頻道「開放共感TV」便在同一天進行報導，不僅質疑李英愛的政治傾向為保守派，還指出李英愛之所以決定向李承晚總統紀念財團捐贈5000萬韓元，是因為李曾與金建希有交情。

對此，李英愛方面要求「開放共感TV」針對報導內容進行道歉、刪除相關影片、禁止在節目中談論李英愛與金建希之間的交情、在談及李英愛政治傾向時須如實反映其立場，不過卻遭到鄭壽天回絕，理由是報導內容具公益性質、無偏頗事實，且並無違法。

於是，李英愛方面針對「開放共感TV」鄭壽天，向法院提出民、刑事訴訟。法院曾於10月29日勸兩人和解，不過雙方卻仍拒絕和解。