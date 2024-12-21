美韓外長今早通話　協商「拜登卸任前」面對面會談

▲美國國務卿布林肯、南韓外交部長趙兌烈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅發布戒嚴，最終遭到國會彈劾、停止總統職務，目前權限由國務總理韓悳洙代理。在此之際，南韓外交部長趙兌烈與美國國務卿布林肯通話，雙方在明年1月川普就職前的面對面協商達成共識，美國高度評價南韓的民主體制，並重申美國協防堅若磐石。

根據《韓聯社》，南韓外交部長趙兌烈今（21）日上午與美國國務卿布林肯進行通話，雙方談及韓悳洙代理總統權限後的南韓政局現況，針對美韓同盟關係交換意見，強調美韓關係不會因為尹錫悅發布戒嚴遭彈劾後而受到任何影響。

趙兌烈呼籲，「在韓悳洙代理總統的體制下，韓美同盟關係仍毫無動搖地持續穩定發展。過去以來韓美、韓美日合作所取得的成果，期盼雙方能夠在未來美國新政府（川普）領導下，持續致力穩定發展。」

布林肯則表示積極同意，並肯定韓悳洙為一位優秀、且值得被尊敬的領導者，對於韓悳洙代理總統下的南韓政治體制感到高度信任，同時對於南韓民主主義的發展和恢復能力給予高度評價。

布林肯重申，美國對於南韓的協防承諾堅若磐石，呼籲為了追求美韓同盟、美日韓合作的穩定發展，美韓兩國應該維持緊密聯繫，直到拜登政府卸任前的最後一刻。

報導指出，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）曾於19日在華府所進行的亞太地區媒體懇談會中，提到趁川普政府明年1月20日上任以前，將會在「適當的時間點」（in due course）進行美韓高層面對面會談。因此，外界預估美韓外長最遲將於明年1月中以前會晤。