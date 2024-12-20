台灣尪「欠高額賭債」害死陸妻！　外媒曝：生前無正職收入

▲夫妻倆疑似因為台裔丈夫積欠賭債遇害。（圖／翻攝澳洲警方）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲雪梨一對夫妻的雙屍命案近日引發關注，33歲的台裔男子陳嘉寶（Jai-Bao "Rex" Chen）疑因巨額賭債成為放高利貸者的目標。外媒也指出，這對夫婦均沒有全職收入來源，中國籍妻子李卓君也對先生的賭債毫不知情，結果卻不幸一同遇害。

綜合外媒報導，李卓君（Zhuojun "Sally" Li）的遺體於12月11日在雪梨機場附近的公園被發現，而陳嘉寶的屍體則在6天後、距妻子遺體10公尺處的溪流中被尋獲。負責調查的凶殺案小組指揮官多赫蒂（Danny Doherty）表示，陳嘉寶的屍體被厚厚的灌木、樹葉和蘆葦覆蓋，難以被發現。

警方初步認為這是一件有計劃性的雙重謀殺，並指出這對夫妻雖然為普通人，與犯罪組織毫無瓜葛，但因財務問題在住所內遇害，隨後屍體被運至發現地棄置，目前推測至少有2名嫌疑人參與其中。

英國《每日電訊報》報導指出，李卓君大約在一年前放棄了幼教工作，創辦了一間殘疾人士照護中心．陳嘉寶同樣在該中心工作；不過2人遇害時公司尚未正式營業，因此2人皆無正職收入。

報導也提到，陳嘉寶長期有賭博習慣，並因而欠下巨額高利貸。警方也確認其財務問題為案件調查的重要方向。多赫蒂表示，「我們掌握的情報顯示，他們確實欠了錢。除此之外，沒有其他犯罪行為的跡象。不幸的是，莎莉（李卓君）因此成為受害者。」

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