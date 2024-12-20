不讓澳洲男友離開！蛇蠍女老鼠藥毒他　「1個月3次」恐怖過程曝

▲楊姓女子(左)為了留下年輕的澳籍留學生，3度下毒殺害手段惡質遭起訴求刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

楊姓女子2023年1月認識來台學習中文的澳籍留學生Alex，雙方互動頻繁，Alex在4月間表示想返回澳洲，楊女為了拖延Alex行程，偷偷在葡萄汁摻入老鼠藥，Alex毒發送醫後，父母接連來台照顧，楊女竟在愛恨情仇交織下，又2度下藥，導致Alex因病況反覆，幾乎放棄求生。而她三度下毒的恐怖過程也曝光。

檢方起訴指出，楊女的英國籍配偶在2023年1月間突發惡疾死亡後，為尋求感情慰藉，她頻繁參與社交活動，很快就在1月17日，透過臉書上的語言交換學習社團，結識23歲的澳洲籍留學生Alex，楊女對年輕陽光的Alex頗有好感，Alex也常常到楊女的租屋見面交往，可是Alex結束中文學程後，覺得到補習班工作疲憊，沒有穩定經濟來源，生活有壓力，決定將原本9月回澳洲的時間，提前到4月16日。

楊女對Alex突然片面中斷2人來往一事感到不滿，為拖延Alex返回澳洲之時間，計畫下毒迫使Alex繼續留在台灣，在2023年3月24日，將專門用來破壞哺乳動物體內凝血機制，含有超級華法林類毒物的液態老鼠藥，偷偷加到葡萄果汁中，Alex喝了一口覺得味道有異，楊女接過杯子，假意淺嚐並表示正常，Alex因而鬆懈心防，一飲而盡。

Alex喝下含有劇毒的果汁後，隔天就出現腹瀉、腹痛、嘔吐、不斷流鼻血、血尿、皮膚及舌頭出現血點，未明示的血容量不足等凝血功能異常症狀，並曾前往台北醫學大學附設醫院就醫，醫師一開始沒判斷出這種罕見的病症原因，直到4月10日才發現是超級華法林類毒害，開始投藥治療，此時Alex的醫師父親也抵台，計畫等Alex病情穩定後就搭機回澳洲。

沒想到楊女不甘心計畫失敗，竟再次將液態老鼠藥以及降血壓藥物摻入Alex飲食，導致Alex在4月17日又開始出現中毒反應，北醫建議Alex進入加護病房，楊女卻佯稱Alex父親拒絕，醫護人員機警發現Alex父親其實希望兒子進入加護病房後，開立病危通知，讓Alex進加護病房醫治，直到4月19日脫離險境。

4月23日，Alex的母親也來台陪伴兒子，並研究發起群眾募資，搭乘醫療專機返回澳洲計畫，楊女見計畫又失敗，加上發現Alex與先前英語補習班女雇主有私情，心生妒忌與怨恨，又再次下藥餵毒，Alex病情從4月30日起又逆轉失控惡化。

直到5月1日，Alex的母親在楊女租屋處收拾Alex行李時，在橘色後背包內發現1個空瓶，瓶身寫著「快滅鼠液餌劑」，Alex的母親看不懂中文，但瓶子上畫了一個老鼠圖案，驚覺有異，經北醫醫師確認為老鼠藥，Alex的父母開始拒絕楊女繼續到醫院接觸Alex。

全案經北檢署檢察官林岫璁、吳怡蒨指揮台北市警方偵辦，認為楊女Alex萍水相逢數月，交往不長，因感情糾紛及個人情緒控管失當，在Alex不只一次面臨病危通知之生死交關，甚至在台灣、澳洲輿論均已關注Alex病況下，仍不斷騙取Alex與父母的信任，企圖在醫院毒殺Alex，以滿足其個人之控制、忌妒、復仇欲望。

且楊女到案後，供述一再反覆，一下說不記得Alex是誰，一下又說因為喪夫心情不好，買了老鼠藥想自己食用，卻被Alex誤喝，直至檢警在住處、醫院查到相關含有老鼠藥物殘跡的事證，又再度丕變答辯方向。檢察官痛批楊女差點害Alex在父母面前，不明所以地客死異鄉，所作所為的危害、手段過程、犯後態度都屬惡質，沒有可體恤同情的動機，依殺人未遂罪嫌將她起訴，並請求法院判處8年以上重刑。

另一方面，楊女的英國丈夫暴斃，是否與楊女有關，檢方將另外分案調查。