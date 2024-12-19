雪梨雙屍新線索！傳台裔丈夫「積欠鉅額賭債」　妻子不知情

▲夫妻倆疑似因為台裔丈夫積欠賭債遇害。（圖／翻攝澳洲警方）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨雙屍命案出現最新進展，33歲台裔男子陳嘉寶（Jai-Bao “Rex” Chen）疑似因為積欠鉅額賭債，招致殺身之禍，而他來自中國的妻子李卓君並不知道賭債金額，卻也不幸喪生。

李卓君（Zhuojun “Sally” Li）11日被發現陳屍雪梨機場附近的「約瑟夫班克斯公園」，陳嘉寶17日也在10公尺外被發現。凶殺案小組指揮官多赫蒂（Danny Doherty）透露，男性死者「遺體被淹沒在溪水裡，覆蓋著非常厚的灌木樹葉和蘆葦，很難被看見，已經在那裡很長一段時間。」

警方指出，這是一宗具針對性的雙重謀殺案，這對「正常的夫妻」與犯罪組織沒有任何聯繫，但疑似因為財務動機，雙雙在住處遇害，隨後被載往發現地點棄屍。目前研判嫌犯至少2人，可能曾經前往昆士蘭，疑似使用過陳嘉寶的手機，但已經逃往海外。

英國《每日電訊報》最新消息則指出，警方發現陳嘉寶因為賭博而積欠巨額高利貸。一名消息人士也向該媒體透露，陳嘉寶「長期」都有賭博習慣。

多赫蒂證實，陳嘉寶的財務困境，正是調查的「重要線索」，「他們有欠錢。據我們所知，沒有其他犯罪行為。當然，莎莉（李卓君）不幸地因此成為受害者。」

《每日郵報》則引述鄰居說法報導，夫妻倆最近開始對殘疾人士提供居家照護服務，而男方家屬周末已經從台灣飛到澳洲，希望將其遺體帶回。不過，陳嘉寶有一系列毒品前科，包括因為提供違禁藥物於2022年被定罪，判處18個月的社區矯正令，還被要求治療「酗酒與吸毒問題」。