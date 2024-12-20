雪梨跨年煙火不辦了？鐵路罷工釀交通混亂　警：建議政府取消

▲新州鐵路工會罷工，警方表示，若交通混亂影響民眾安全，當局不排除建議政府取消跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

澳洲新南威爾斯州鐵路工會因薪酬談判破裂計劃罷工。政府阻止工會發動工業行動的禁令遭聯邦法院駁回後，雪梨的鐵路服務陷入混亂，恐讓雪梨著名的跨年夜煙火也受影響。新州警察局長韋伯（Karen Webb）警告，交通混亂可能會引發公共安全風險，因此警方不排除建議政府取消煙火表演。

綜合外媒報導，新州鐵路工會要求4年加薪32%的薪酬談判被政府拒絕後，工會計劃自12月28日起發動罷工，導致雪梨的鐵路網可能在新年前陷入混亂。隨後，新州政府向雪梨和新州火車發出禁令，阻止工會發動工業行動，但聯邦法院19日駁回了州政府提出的禁令。

禁令被駁後，新州鐵路工會秘書沃恩斯（Toby Warnes）宣布立即重新啟動工業行動，而雪梨的鐵路服務也在19日晚間開始出現混亂，多條線路的服務被取消或延誤，就連新州交通部長海倫（Jo Haylen）也承認，在新的薪酬協議達成前，政府「無法確定」火車服務的運行，令人對跨年夜的交通感到擔憂。

每年，數以百萬計的民眾都會在跨年夜湧入雪梨，觀賞當地舉世聞名的跨年煙火。韋伯指出，往年，警方都要安排大量警力巡邏，並根據25萬人前往海港城（Harbour City）觀賞煙火和其他慶祝活動來制訂應對措施。然而，鐵路服務中斷後，不少人可能被迫受困市內，有家歸不得，引發公共安全風險。

韋伯坦言，如果交通問題無法解決，警方難以保證全國和世界各地歡慶新年的人群的安全，那「我不排除會向政府建議取消煙火表演，事情就是這麼嚴重」。對此，新州州長柯民思（Chris Minns）表示，政府將聽從警方的建議，必要時採取進一步行動保障市民安全。