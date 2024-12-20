　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／英國前夫中毒亡...澳州男友險沒命　蛇蠍女殺人未遂求刑8年

▲肖雷老鼠藥案，殺人未遂被告楊女出庭。（圖／記者劉昌松攝）

 ▲楊姓女子(左)因涉嫌殺人未遂案到北出庭應訊時崩潰大哭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

楊姓女子的英國籍丈夫大衛，2023年初疑似中毒送醫不治，當時家屬毫未察覺，後來澳洲籍男子Alex在楊女住處，誤食老鼠藥，經緊急送醫才撿回一命，檢警朝殺人未遂方向偵辦，楊女否認殺人並一度在偵訊時崩潰大哭，全案偵辦1年多，台北地檢署20日公告，依涉嫌殺害肖雷未遂起訴楊女，並具體求刑8年。

全案起因於2022年來台當交換學生的Alex，在2023年4月被送進台北醫學大學加護病房，醫師檢驗發現他體內含有可致命的老鼠藥（超級華法林），Alex的父母為了籌措醫療專機費用，公開募款，並在接受媒體訪問時質疑，Alex是吃台灣小吃的時候誤食老鼠藥。

當時北醫發布聲明指出，根據病人自述，與小吃無關，因事關人命且成為國際新聞焦點，北檢主動剪報分案，2023年5月4日首度搜索楊姓女子住處，並查扣相關證物，楊女透露，因為喪夫心情不好，原本買了老鼠藥加在飲料內要自己食用，卻被Alex誤喝。

▲▼澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

▲澳洲男子Alex因藥物中毒急救後，搭醫療專機返國並在IG發文報平安。（圖／翻攝IG／alexshorey99 ）

但楊女在首度應訊時，情緒極度不穩定，且說詞反覆，一下表示與Alex是普通朋友，一下又說曾與Alex發生親密關係，檢警調查楊女在台沒有結婚紀錄，認為楊女對案情有所保留，將楊女列殺人未遂案被告後請回，但限制出境出海。

沒想到就在辦案人員持續釐清案情的同時，1名英國籍男子在2024年初來台，指出自己的哥哥大衛失聯1年多，檢警調查發現，原來楊女真的有過英國籍前夫，且2人在海外多年才搬回台灣，而這名前夫在2023年初，也是疑似中毒送醫不治。

由於時機與病症巧合雷同，台北地檢署2024年3月再次指揮警方展開搜索，在楊女住處找到原本沒察覺到的疑似骨灰物品，並送相關單位進行化驗鑑定，不過楊女在第2次遭搜索時，因病住院未到案，8月5日才在律師陪同下，以被告身分到北檢接受檢察官訊問。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
5人組疑「空間迷航」困夾層　3趴姿2仰躺死亡
陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約
葉元之遭賴惠員壓制！　反手扣在桌上
快訊／昨才結束7小時馬拉松式訊問！　北檢今再提訊柯文哲
快訊／藍委成功突圍！　三路齊發進入議場
快訊／前夫中毒亡...男友險沒命　女遭求刑8年
每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦
WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全聯倉儲惡火9死！盧秀燕赴醫院探視傷者　火調人員一早進場調查

全聯倉儲大火！水電5人組疑「空間迷航」困夾層　3趴姿2仰躺死亡

快訊／昨才結束7小時馬拉松式訊問！北檢今再提訊柯文哲

高中校車自撞分隔島！路燈傾倒「插爆車窗」　2學生牙齒斷裂送醫

快訊／英國前夫中毒亡...澳州男友險沒命　蛇蠍女殺人未遂求刑8年

彰化惡男凌晨持槍闖文蛤池！　「蹲姿瞄準」射殺看門混種犬

志工刺女童手指測血糖辯好心做公益　2原因被判關8個月

全聯倉儲惡火「水電包工父子」同喪命　5人小組全罹難

直言「鄭文燦沒有無罪空間」　律師曝原因

新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

全聯倉儲惡火9死！盧秀燕赴醫院探視傷者　火調人員一早進場調查

全聯倉儲大火！水電5人組疑「空間迷航」困夾層　3趴姿2仰躺死亡

快訊／昨才結束7小時馬拉松式訊問！北檢今再提訊柯文哲

高中校車自撞分隔島！路燈傾倒「插爆車窗」　2學生牙齒斷裂送醫

快訊／英國前夫中毒亡...澳州男友險沒命　蛇蠍女殺人未遂求刑8年

彰化惡男凌晨持槍闖文蛤池！　「蹲姿瞄準」射殺看門混種犬

志工刺女童手指測血糖辯好心做公益　2原因被判關8個月

全聯倉儲惡火「水電包工父子」同喪命　5人小組全罹難

直言「鄭文燦沒有無罪空間」　律師曝原因

新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

長時間通勤傷身也傷心！　每增20分鐘「薪水體感少19％」

元旦3交通新制「電子票證搭花蓮台灣好行免費」　排氣管變更納檢　

全聯倉儲惡火9死！盧秀燕赴醫院探視傷者　火調人員一早進場調查

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

全聯倉儲大火！水電5人組疑「空間迷航」困夾層　3趴姿2仰躺死亡

突破綠委阻礙爆衝突　廖先翔腳夾林淑芬頭險象環生

台灣女婿台東賣廣式腸粉　征服民眾味蕾...好手藝超吸睛

104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

假女友誘投資純情男險被騙　台東休假警即時阻詐

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

全聯倉儲9死　電焊火星釀災2年前也有

妻全聯倉儲大火亡！他哭求醫護繼續救

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

即／全聯倉儲大火9死　中市府出重手「三法併罰」

保全勸危險　家屬崩潰找弟弟邊走邊哭

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

全聯倉儲9死惡火疑「空間迷失」　5工人聚一起成焦屍

更多熱門

相關新聞

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被看光」

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被看光」

有些女生回家後，就不會穿內衣了。近日有網友發文透露，女友和三個同學合租家庭式套房，大家時不時就會帶男友回家，然而，他卻已經多次發現女友沒穿內衣，讓他擔心對方被其他人看光光。貼文曝光後，引發討論。

才把定位關閉！「男友1舉動」她喊沒自由

才把定位關閉！「男友1舉動」她喊沒自由

即／持刀砍傷文大生　醒吾男遭聲押

即／持刀砍傷文大生　醒吾男遭聲押

性愛過程偷摘保險套　男性虐9女入獄16年

性愛過程偷摘保險套　男性虐9女入獄16年

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

關鍵字：

老鼠藥殺人殺人未遂前夫男友英國澳洲

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

4隊端10年大約　陳子豪選定味全龍

領錢發現存款暴增3億元　中學生莫名變富翁

林襄佔位風波首現身　認很傷心狂掉髮

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面