快訊／英國前夫中毒亡...澳州男友險沒命　蛇蠍女殺人未遂求刑8年

▲楊姓女子(左)因涉嫌殺人未遂案到北出庭應訊時崩潰大哭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

楊姓女子的英國籍丈夫大衛，2023年初疑似中毒送醫不治，當時家屬毫未察覺，後來澳洲籍男子Alex在楊女住處，誤食老鼠藥，經緊急送醫才撿回一命，檢警朝殺人未遂方向偵辦，楊女否認殺人並一度在偵訊時崩潰大哭，全案偵辦1年多，台北地檢署20日公告，依涉嫌殺害肖雷未遂起訴楊女，並具體求刑8年。

全案起因於2022年來台當交換學生的Alex，在2023年4月被送進台北醫學大學加護病房，醫師檢驗發現他體內含有可致命的老鼠藥（超級華法林），Alex的父母為了籌措醫療專機費用，公開募款，並在接受媒體訪問時質疑，Alex是吃台灣小吃的時候誤食老鼠藥。

當時北醫發布聲明指出，根據病人自述，與小吃無關，因事關人命且成為國際新聞焦點，北檢主動剪報分案，2023年5月4日首度搜索楊姓女子住處，並查扣相關證物，楊女透露，因為喪夫心情不好，原本買了老鼠藥加在飲料內要自己食用，卻被Alex誤喝。

▲澳洲男子Alex因藥物中毒急救後，搭醫療專機返國並在IG發文報平安。（圖／翻攝IG／alexshorey99 ）

但楊女在首度應訊時，情緒極度不穩定，且說詞反覆，一下表示與Alex是普通朋友，一下又說曾與Alex發生親密關係，檢警調查楊女在台沒有結婚紀錄，認為楊女對案情有所保留，將楊女列殺人未遂案被告後請回，但限制出境出海。

沒想到就在辦案人員持續釐清案情的同時，1名英國籍男子在2024年初來台，指出自己的哥哥大衛失聯1年多，檢警調查發現，原來楊女真的有過英國籍前夫，且2人在海外多年才搬回台灣，而這名前夫在2023年初，也是疑似中毒送醫不治。

由於時機與病症巧合雷同，台北地檢署2024年3月再次指揮警方展開搜索，在楊女住處找到原本沒察覺到的疑似骨灰物品，並送相關單位進行化驗鑑定，不過楊女在第2次遭搜索時，因病住院未到案，8月5日才在律師陪同下，以被告身分到北檢接受檢察官訊問。