觀光署推「微笑南灣鐵道旅遊」影片行銷台灣　王滿嬌擔綱主演

▲觀光署今舉辦微笑南灣鐵道旅遊國際宣傳影片首映記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導



為振興花東觀光，交通部觀光署今(20)日發表「微笑南灣鐵道旅遊影片」首映，呈現彰化到花東的南台灣微笑曲線之美，也藉由鐵道旅行行銷花東，由「台灣影壇長青玫瑰」美譽的藝人王滿嬌擔綱主演，要讓鐵道旅遊成為連結台灣與世界的動人橋梁。

鐵道在台灣發展歷程中，承載著無數⼈的記憶與鄉愁，不僅是交通要道，更見證了台灣歷史與變遷。「微笑南灣鐵道旅遊」影片描繪搭乘「微笑南灣鐵道旅遊」，透過鐵道串起西岸及東岸，以微笑曲線概念結合台灣的鐵道風光與人文特色，影片以懷舊詩意視角， 探索花東的壯麗景致，藉由鐵道旅遊呈現花東身心療癒慢遊之旅，影片將配上中、英、日、韓等字幕，透過駐外單位進行國外行銷宣傳，希望吸引更多的國內外觀光客到花東旅遊。

該片由有「台灣影壇長青玫瑰」美譽的王滿嬌主演，出道超過一甲子的王滿嬌今年80歲，依然保持對演出的熱情，王滿嬌表示，自己對鐵道主題充滿期待與熱情，毫不猶豫地答應擔任本片主演，希望透過演出，將自身對於鐵道旅程中的情感、故事與歷史，細緻地呈現給觀眾。

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▲▼藝人王滿嬌擔綱主演「微笑南灣鐵道旅遊影片」。（圖／觀光署提供）



影片中隨著王滿嬌的腳步，從台灣唯⼀動態古蹟保存的彰化扇形車庫出發，沿著南灣鐵道旅行，探索奮起湖的青翠山林與古樸老街；接著乘坐藍皮解憂號，穿越山川河流，抵達台東火車站，感受月光海音樂節的熱情。

最後抵達花蓮火車站，體驗原住民文化，品嚐當地美食，與在地族人一同舞動，感受花東的慢食、慢旅體驗，以及這片土地的熱情。

▲▼觀光署推「微笑南灣鐵道旅遊」影片行銷台灣。（圖／觀光署提供）

觀光署長周永暉表示，這個影片故事源頭是一段真實故事，透過腳本、劇本鋪陳和呈現南台灣的樸實，彰化扇形車庫也是台灣的國寶，一定要拍攝，沿著美麗台灣南部到台東，另外一個主角則是瑞穗的北回歸線地標，從台灣在地出發，用國際的方式，呈現台灣，盼民眾透過旅行，遇見最初的自己，該影片未來將在觀光署駐外辦事處推廣行銷。