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今年第10次來台！日本YTR奔高雄「準備好增重了」：我愛台灣

▲高雄捷運,售票機。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。圖為高雄捷運。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多台人超愛飛日本，也有日本人超愛台灣。一名日本YouTuber昨（18）日在Threads曬出護照，並特地用中文發文，「今天開始我要前往我世界上最喜歡的國家——台灣！鼓掌！」說這是今年第10次到台灣旅行，還坦言之前在台灣玩胖了不少，回日本想減肥卻完全沒瘦下來，「這次又準備好要在台灣增重了！」

日本YouTuber「HIKOLOG」在Threads向台灣網友打招呼，「你好！今天開始我要前往我世界上最喜歡的國家——台灣！鼓掌〜」這是他今年第10次到台灣旅行，也是今年最後一次，會全力享受這趟旅行，也透露這次要到高雄和台南玩。

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有趣的是，他坦言上次來台灣胖了不少，「回到日本本來想減肥，但完全沒瘦下來，這次又準備好要在台灣增重了！」最後笑呼，「台灣的朋友們，打擾了！我愛台灣。」

HIKOLOG之後也曬出高雄捷運車廂、高雄車站、高雄輕軌的照片，當然也有台灣美食打卡文，「喝黑松沙士配布丁後就去睡了，晚安」、「早餐是大港飯糰買的飯糰和小雅買的芋頭西米露」、「午餐是阿進切仔麵！好好吃。」

貼文引來大票台灣網友熱烈留言，「偶們也愛你，來100次我們還是愛你」、「歡迎來南部玩～中文好好歐」、「歡迎來高雄吃美食增重，如果想同時減肥達人在這路過」、「先跟你道歉，你完全沒辦法減肥。因為南部好吃的東西也很多。」

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