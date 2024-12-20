上海團客來台沒下文！觀光署：文旅部還未公告

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

上海市副市長華源日前在雙城論壇「送禮」，拋出將推動上海居民組團赴台灣旅遊訊息，陸委會日前指出關鍵在於大陸國務院文旅部有否做出正式公告。觀光署長周永暉今(20日)受訪表示，目前文旅部還沒有發表談話以及與我方接觸。

台北上海雙城論壇17日登場，上海市副市長華源宣布將恢復上海的陸客團赴台旅遊，陸委會發言人梁文傑18日指出，關鍵在於大陸國務院文旅部是否做出正式公告，期望不要只是意向性表態。

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觀光署長周永暉今(20日)出席「微笑南灣鐵道旅遊國際宣傳影片首映」活動，被問及此事時表示，目前也在等待上海團訊息，目前為止，大陸文旅部還沒有發表談話，或者跟我方接觸，也期待由台旅會跟海旅會進一步協商，還是以旅客安全為第一優先。

至於來台國際旅客最新人數，周永暉表示，預估到年底會超過750萬人次，可能在750萬到800萬之間，觀光署仍在繼續努力。

周永暉指出，依據市場調查，台灣免稅商店的酒和名牌包最便宜，比泰國便宜兩成，希望多鼓勵和地方政府購物節高單價商品擴大行銷，也希望國際旅客來台數多一點，把時間拉長，對日均消費有正成長，將從這兩部分雙管齊下，另針對主題性活動加大力道，結合北中南東區域旅遊。