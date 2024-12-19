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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔先怪人…尷尬起身回隊伍喊口號

▲▼青鳥「民主碰瓷」全都錄　假摔怪人…尷尬起身回到隊伍喊口號。（圖／翻攝我是柳傑克YT）

▲一名青鳥靠近YouTuber柳傑克後假摔。（圖／翻攝我是柳傑克YT）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院預計20日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨團力拚三讀。對此，民進黨舉行「冬季青鳥在台北」行動，號召6000人上街頭抗議。然而，有一名青鳥看到立場反綠的YouTuber到場後，竟直接假摔誣賴，但全程都被後方的攝影師錄下。

YouTuber柳傑克18日晚間到國民黨中央黨部外直播，被大批青鳥包圍嗆聲。期間，一名戴著眼鏡、口罩的男子，拿著手機靠近柳傑克，趁柳傑克轉身時突然華麗自摔，同時用手指著柳傑克大喊，「欸你碰到我、碰到我、你碰到我、你推倒我、你故意打我啦、你故意打我啦」。

▲▼青鳥「民主碰瓷」全都錄　假摔怪人…尷尬起身回到隊伍喊口號。（圖／翻攝我是柳傑克YT）

▲▼男子眼見事情無法鬧大，隨即起身回到隊伍內喊口號。（圖／翻攝我是柳傑克YT）

▲▼青鳥「民主碰瓷」全都錄　假摔怪人…尷尬起身回到隊伍喊口號。（圖／翻攝我是柳傑克YT）

眼見沒人理他，口罩青鳥立刻起身，結束這8秒的鬧劇，並默默回到一旁青鳥的隊伍裡面高喊口號，一旁的青鳥也沒多說些什麼。對此，柳傑克全程沒有接觸到男子，也保持著笑臉看著對方，最後在YT直播影片以「民主碰瓷，今晚青鳥都快把我S了！青鳥飛出來了，來捧場八炯跟閩南狼」留下影片檔，吸引不少網友朝聖。

網友看完紛紛留言，「就跟NBA假摔一樣」、「超好笑」、「真的不是要刻意攻擊某些族群，是裡面都有XX在做球讓人踢」、「雖然很好笑，但認真想想這群人默認他的行為更可怕」、「再仔細看一下會發現，碰瓷仔摔了後手上咖啡都還能穩穩拿直直的」。

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