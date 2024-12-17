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聖誕愛心列車出發！花蓮市公所送暖...贈黎明院生聖誕禮物

▲▼花蓮市公所的愛心列車每年都會在聖誕節前夕巡迴各社福機構，將關懷帶給這些院生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所的愛心列車每年都會在聖誕節前夕巡迴各社福機構，將關懷帶給這些院生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

聖誕佳節將近，花蓮市長魏嘉彥偕同社勞課同仁，與市民代表會主席李振瑋一行人，在13日上午先後前往畢士大及黎明教養院發送聖誕禮物。魏嘉彥市長表示，花蓮市公所團隊的愛心列車每年都會在聖誕節前夕巡迴各社福機構，不僅要將關懷帶給這些院生，也祝福花蓮市民能有一個溫暖且快樂的聖誕佳節。

▲▼花蓮市公所的愛心列車每年都會在聖誕節前夕巡迴各社福機構，將關懷帶給這些院生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥與市民代表會主席李振瑋、副主席黃達祥，市民代表江如玲及田珍綺等人共同前往畢士大及黎明教養院發送聖誕禮物，魏嘉彥強調，花蓮市公所的送暖活動行之有年，期許化身聖誕老公公關懷社會，除了帶來餅乾糖果，也讓弱勢的大小朋友們都能享受溫暖的聖誕節；他也特別感謝這些社福機構對花蓮弱勢團體的照顧，未來也會持續給予幫助，並尋求相關資源挹注。

▲▼花蓮市公所的愛心列車每年都會在聖誕節前夕巡迴各社福機構，將關懷帶給這些院生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥親自發送聖誕禮物。

今年花蓮市公所再次邀請魔術師林雷恩為這些院生們帶來精彩的表演，透過有趣的泡泡秀來跟大家互動，絢麗的大小泡泡讓每一位院生都相當驚奇，爭先舉手要上台和雷恩叔叔一起體驗，熱鬧的笑聲響徹整間禮堂。

▲▼花蓮市公所的愛心列車每年都會在聖誕節前夕巡迴各社福機構，將關懷帶給這些院生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼邀請魔術師林雷恩為這些院生們帶來精彩的表演。

除了花蓮市公所送暖團隊準備的節目外，畢士大及黎明教養院的院生也都各自準備了應景的聖誕表演，唱著詩歌以及歡欣的舞蹈，發自內心的感謝市公所團隊的到來，大家一起用愛與溫暖度過了美好的時光。

▲▼花蓮市公所的愛心列車每年都會在聖誕節前夕巡迴各社福機構，將關懷帶給這些院生。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市民代表會李振瑋主席指出，花蓮市公所對於弱勢團體的照顧代表會都會全力支持，民意代表們就是要擔任大小朋友們強而有力的後盾，在寒冷的冬天，透過送暖活動來溫暖畢士大及黎明教養院。

魏嘉彥最後提到，年末送暖活動是希望能帶動更多人關懷社會弱勢族群，讓愛能在聖誕佳節中向外傳遞，公所今年也和花蓮遠百及家扶中心共同舉辦「星願禮物認養」公益募集計畫，希望有更多的花蓮市民可以將愛心分享給更多需要的人。

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