台南市社會局提醒聰明約會五妙招　「三不四要」安心過聖誕

▲台南市社會局提醒，浪漫約會也要注意自身安全，社會局貼心提出「聰明約會5妙招」及「三不四要」預防原則，提醒民眾享受聖誕浪漫約會之餘，也能夠兼顧安全環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



聖誕節將屆，各種浪漫約會與聚會活動紛紛展開，台南市社會局提醒，浪漫約會也要注意自身安全，社會局貼心提出「聰明約會5妙招」及「三不四要」預防原則，提醒民眾享受聖誕浪漫約會之餘，也能夠兼顧安全環境。

依據衛福部統計全國性暴力案件逐年上升，進一步分析，發現約3成的案件發生在現任或前任伴侶之間，且被害人多集中於12至18歲的族群中。社會局盧禹璁局長表示，「Only YES Means YES」，無論是肢體互動、言語交流或是親密行為，都必須以相互尊重、彼此同意為基礎，禁止任何形式的性暴力或危害發生。

近年來因智慧型手機及網路普及，也增加數位性暴力風險，犯罪者多透過社群網站接觸青少年或是利用好奇心取得信任後，進一步邀約出遊，引誘發生性行為或未經同意拍攝私密影片或照片，藉此威脅恐嚇散布、勒索錢財等，導致兒少性暴力案件逐年增加，需要社會大眾一起正視及預防。

盧禹璁局長指出，為有效提升約會安全意識，社會局提供「聰明約會五妙招（SMART）」作為指引，包含：安全的環境（Safe）、理智的想法（Mind）、合宜的行為（Action）、風險的意識（Risk）、合適的時間（Time）。另為避免陷入性影像危機，也提醒市民朋友遵守「三不四要」原則：「三不」不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；「四要」要求助、要蒐證、要報警、要移除，以避免在浪漫的氛圍中陷入危機。

為提升市民自我保護的意識，社會局2024年已辦理38場次宣導活動，計逾1萬人次受益，提醒市民朋友遵守「聰明約會五妙招（SMART）」與「三不四要」原則，並時時提醒自己「Only YES Means YES」，尊重自我也尊重他人。若不幸遭遇性暴力事件，請勇於撥打110、113保護專線或向「性影像中心」（02-6605-7373）諮詢求助，保護自己、協助他人，攜手共創友善零暴力的城市。