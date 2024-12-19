年末臺北必逛！「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區絕美好拍、三大商圈抽大獎

▲位於基督教復臨安息日會台北教會許願球燈飾。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

生活中心／台北報導

隨著年末腳步接近，臺北市街頭開始披上耶誕佳節的浪漫色彩。由臺北市政府觀光傳播局辦理的「2024臺北耶誕愛無限」，活動從11月30日正式開跑，除了五大主題燈區打造耶誕元素的璀璨燈飾外，更攜手公館、永康和師大龍泉三大商圈，打造購物加抽獎的耶誕樂趣，整座城市瀰漫著濃厚的耶誕氛圍。不論是想夜晚散步打卡，還是逛街順道試試手氣，這次的活動通通都有，快揪親朋友好友一起走走，感受精彩熱鬧的臺北城市吧！

▲位於天主教台北聖家堂禮物盒燈飾。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

走逛五大燈區！夜晚街頭變身打卡熱點

今年台北耶誕活動的亮點之一，就是獨特的耶誕燈區路線，五大燈區位於新生南路上。從台北衛理堂、基督教復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、和平長老教會再到台北真理堂，每一個燈區各有特色，於每天晚間5點至10點亮燈，持續至明年1月1日，五彩繽紛的燈飾與建築相輝映，走一趟街頭，彷彿踏入電影場景般浪漫。燈飾的燈光設計不會過於花俏，給人一種溫馨而寧靜的節慶感，適合攜家帶眷或情侶散步拍照打卡。

▲「2024臺北耶誕愛無限」活動即日起至12月25日，民眾只要到公館、永康、師大龍泉三大商圈的合作店家消費滿100元，即可參加抽獎活動！（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

逛商圈還能抽獎！消費滿百元就有機會中獎

除了有燈區之外，同樣結合周邊商圈推出好康活動－「耶誕遊商圈」！即日起到12月25日，只要在臺北市公館商圈、永康商圈和師大龍泉商圈的合作店家，單筆消費滿100元，掃描店家提供的QR Code填寫資料，就有機會抽中超商抵用券！ 活動現已進行至第三波，超商抵用券名額－共70個中獎機會，歡迎大家踴躍參加。

點亮臺北的冬天！活動串聯燈區與商圈，讓市民感受節慶氛圍

「2024臺北耶誕愛無限」不僅讓臺北的街道更具耶誕氛圍，五大燈區以絢麗燈飾串成浪漫散步路線，從新生南路一段至三段營造出獨特的節慶景緻；而「耶誕遊商圈」抽獎活動，則讓購物變得更有趣。

▲位於台北真理堂鈴鐺燈飾，每天晚上5時至10時亮燈。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

若還沒規劃年末的耶誕行程，不妨趁著這波活動，帶著親朋好友一起漫步臺北街頭，欣賞五大燈區的美麗光影，順道到周邊商圈逛逛。這個冬天，「2024臺北耶誕愛無限」用浪漫燈光和購物驚喜，伴你度過一個難忘的浪漫耶誕12月！

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