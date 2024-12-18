　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學攜手校內水上活動社、學生會、藥學系、擊劍社、現代五項社及運動管理系，在校內及大甲國小、文賢國小、成功國小及臺東大鳥國小舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。

活動透過一系列寓教於樂的闖關遊戲及DIY手作體驗，讓大小學生在歡樂中學習水中安全及自救的基本知識。

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水上活動社社長也是此次活動總召廖偵羽同學表示，根據消防署統計，每年有超過500人因溺水失去生命，這個數字令人警惕。因此，為了讓水域安全意識能夠從小扎根，並將安全知識推廣至偏鄉，特別選在寒假前夕舉辦這場活動，透過遊戲和體驗深化學童及大學生對水域安全救溺五步驟「叫、叫、伸、拋、划」的理解，並教導他們正確施行CPR心肺復甦術要領「叫叫CABD」以及實際操作AED（自動體外心臟電擊去顫器）。

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動設計了五大關卡，包括體驗獨木舟、游泳圈拋接、立式划槳操作、擊劍練習及雷射槍，參與學生在過程中學到自救和救人的技能，並提升危機應變能力。來自文賢國小的王同學興奮地表示：他最喜歡獨木舟體驗！也知道了遇到危險時該怎麼做，發現有人溺水千萬不能自己冒險下水救人。

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在用藥安全推廣部分，藥學系的同學透過生動活潑的講解與DIY手作中藥防蚊包，讓孩子們了解安全用藥的重要性。來自大鳥國小的李同學分享說：「做防蚊包很有趣！也知道以後生病不能亂吃藥，要按照醫生的指示。」

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學學務長董志明表示：「嘉藥一直致力於社會責任的實踐，特別是在水域安全及用藥安全教育方面。」透過遊戲和互動學習，希望將這些重要的安全觀念有效地傳遞給孩子們，讓他們牢記這些自救技能和安全知識。安全意識的培養應從小開始，讓每位學生都能保護自己和他人。

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
昔日精華「電腦街」成鬼城　養蚊4年悄拆
Nissan、Honda火速合併　外媒爆「鴻海想搶親」成關鍵
黃小柔點名林襄穎樂　Vicky回應了
王義川控「不給水喝、直播消音」　立院議事人員說真相
林襄講到哭了！　沈玉琳：感受到她充滿委屈
台南貴族幼兒園虐7童！吃太慢竟強制灌食還巴頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市社會局提醒聰明約會五妙招　「三不四要」安心過聖誕

嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

台南400風箏嘉年華　全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

《日經亞洲》專文報導台南　深入文化搖籃的多樣面貌

節能又護健康！花蓮汰換校園老舊燈具　30所學校受惠

2025桃園市元旦升旗典禮相約龍岡大操場　張善政邀市民踴躍參與

雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

台電「恆春巡修站」揭牌　成員平均2、30歲擁亮眼學歷

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】OMI業配

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

台南市社會局提醒聰明約會五妙招　「三不四要」安心過聖誕

嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

台南400風箏嘉年華　全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

《日經亞洲》專文報導台南　深入文化搖籃的多樣面貌

節能又護健康！花蓮汰換校園老舊燈具　30所學校受惠

2025桃園市元旦升旗典禮相約龍岡大操場　張善政邀市民踴躍參與

雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

台電「恆春巡修站」揭牌　成員平均2、30歲擁亮眼學歷

北榮工程師盜帳號偽造3次加班紀錄　辯「被盜用」遭打臉

邱偲琹露面認了「偷看昔日閨蜜限動」　首度還原決裂陳天仁過程！

不解身邊體面好男生「1舉動」　財經網美愣：壯膽表現？

民進黨佔主席台癱瘓內政委員會　徐欣瑩突襲宣布延會到晚間12點

地震安全警鐘再響！遠見十年堅持耐震工法 春虹建設黃宗元：居住安全是首要任務

人生中3次樂透「今年就2次」　幸運男贏大獎幾個月後再中2千萬元

上蝦皮買Netflix共享帳號被停權　買家怒告詐欺！不起訴原因曝

王義川嗆「議事人員沒倒水」　詹江村轟耍官威：這就是民進黨素質

蔡阿嘎才被詐騙千萬元！　和嘎嫂宣布「第三個孩子誕生」

TWG Tea耶誕馬卡龍節慶感拉滿　Jean-Paul Hévin黑巧克力有茶香

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

地方熱門新聞

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

桃園八德國中　推出「武欸藥袋」文創提袋

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

即／高雄旗美高中火警！禮堂牆壁燒黑

台南市多家大型KTV使用大陸非法雲端警方搜索送辦

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

草屯鎮長補選候選人蔡銘軒公布四大福利政策

台南下營店鋪冒煙起火新式高壓細水霧車救援展功效

打通28年瓶頸道路　吉安鄉屆退老鄰長欣喜落淚

雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」

桃園衛生局查核網路及市售化粧品　88件違規

交通局改造路口　環南地下道封閉壅塞有解

高山茶都．嘉義茶文旅　體驗創新茶風

更多熱門

相關新聞

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

「即使生活困難，但我從不放棄任何機會，努力學習至今，請大家幫助我繼續完成學業」，去年從建國中學畢業、來自低收單親家庭的陳寬昕，為了一圓留學夢，在募資平台募得80萬元學費，目前在德國慕尼黑工業大學就讀中，因當地物價超乎預期，為了省房租搬了4次家，四處打工也難支應後續學費，昨天進行第二階段募資，目標80萬元，不到一天就募到74萬元，讓他感動說：「我會更加努力，證明自己值得大家的鼓勵。」

金門之光！爵士小鼓手李明書廈門奪金

金門之光！爵士小鼓手李明書廈門奪金

嘉藥餐旅系2024 IFBA賽勇奪兩大超級總冠軍

嘉藥餐旅系2024 IFBA賽勇奪兩大超級總冠軍

教兒子寫功課「險氣死」！陸男呼吸困難送醫

教兒子寫功課「險氣死」！陸男呼吸困難送醫

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

關鍵字：

嘉藥水域用藥安全學生自救

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面