嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

▲為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學童與大學生的水域安全意識及用藥安全知識，嘉南藥理大學攜手校內水上活動社、學生會、藥學系、擊劍社、現代五項社及運動管理系，在校內及大甲國小、文賢國小、成功國小及臺東大鳥國小舉辦「浪劍激鬥，勇者水上大冒險」活動。

活動透過一系列寓教於樂的闖關遊戲及DIY手作體驗，讓大小學生在歡樂中學習水中安全及自救的基本知識。

水上活動社社長也是此次活動總召廖偵羽同學表示，根據消防署統計，每年有超過500人因溺水失去生命，這個數字令人警惕。因此，為了讓水域安全意識能夠從小扎根，並將安全知識推廣至偏鄉，特別選在寒假前夕舉辦這場活動，透過遊戲和體驗深化學童及大學生對水域安全救溺五步驟「叫、叫、伸、拋、划」的理解，並教導他們正確施行CPR心肺復甦術要領「叫叫CABD」以及實際操作AED（自動體外心臟電擊去顫器）。

活動設計了五大關卡，包括體驗獨木舟、游泳圈拋接、立式划槳操作、擊劍練習及雷射槍，參與學生在過程中學到自救和救人的技能，並提升危機應變能力。來自文賢國小的王同學興奮地表示：他最喜歡獨木舟體驗！也知道了遇到危險時該怎麼做，發現有人溺水千萬不能自己冒險下水救人。

在用藥安全推廣部分，藥學系的同學透過生動活潑的講解與DIY手作中藥防蚊包，讓孩子們了解安全用藥的重要性。來自大鳥國小的李同學分享說：「做防蚊包很有趣！也知道以後生病不能亂吃藥，要按照醫生的指示。」

嘉南藥理大學學務長董志明表示：「嘉藥一直致力於社會責任的實踐，特別是在水域安全及用藥安全教育方面。」透過遊戲和互動學習，希望將這些重要的安全觀念有效地傳遞給孩子們，讓他們牢記這些自救技能和安全知識。安全意識的培養應從小開始，讓每位學生都能保護自己和他人。