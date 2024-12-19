急剎害試管媽跌倒流產！北市竟鑒定「公車無肇責」　議員曝影片揪3疑點

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員李明賢接獲陳情，40多歲楊女透過試管懷孕成功，但7月搭乘光華巴士247號公車，在車上準備下車刷卡時，因公車駕駛未注意前車狀況緊急煞車跌倒，不幸流產；但台北市公運處拒絕提供影像，裁決所鑒定「司機無肇事因素」，認為是楊女未緊握扶手或欄杆，最終光華巴士只理賠6000元。李明賢19日公布影像檔，只見楊女下車時確實有握刷卡機下方擋板，李懷疑公運處、裁決所跟光華巴士有掛勾，因此遞交檢舉函給政風調查。

李明賢19日上午在台北市議會召開記者會表示，日前接獲一對準父母盧先生、楊太太的陳情，楊女7月15日早上10時多搭乘光華巴士247號公車從內湖進市區，在車上準備下車刷卡，卻因公車駕駛未注意前車狀況緊急煞車跌倒，不幸導致流產；但投訴過程中，公運處完全幫業者講話，甚至拒絕提供影像檔，裁決所也僅採納司機的片面說法，最後僅理賠6000元。

李明賢指出，根據台北市交通裁決所的「台北市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書」，肇事責任幾乎完全採納對公車業者與司機有利的說法，包括公車屬於「剎車減速」、「正常行車」，認為楊女「未緊握扶手與欄杆」才是肇事責任，最後判定駕駛和光華巴士無任何肇事責任。

▲李明賢質疑，畫面中顯示楊女有握欄杆，但卻被鑒定「未緊握扶手與欄杆」。（圖／台北市議員李明賢辦公室提供）

而李明賢也公布影像檔案，提出了3項疑點，第一，鑑定報告指稱公車是屬於「剎車減速」「正常行車」，鑑定報告車速是20公里；而調閱影像發現，車行速度達26公里，甚至從路碼錶（車速紀錄表）當時也可能達到30公里以上，裁決所為何僅採納司機的片面之詞，也就是「警方談話紀錄」依駕駛的說詞判斷當時行車時速？

李明賢說，第二，到底當事人有沒有「未緊握扶手與欄杆」，且公運處一開始不願意提供影像，到底在隱蔽什麼事實？甚至當影像檔呈現當事人握住欄杆，公運處還堅稱「沒有確實緊握」，但「握扶手」與「確實緊握扶手」的差異在哪？

李明賢稱，第三， 根據台北市公車駕駛行車與進離站及搭乘年長作業要點，駕駛必須透過廣播提醒乘客坐穩或緊握扶手，駕駛是否落實嗎？駕駛當時戴著耳機，是在聽音樂還是通話？公運處不用懲處或再行調查？

李明賢批評，公運處一開始拒絕提供影像，在議會下達索資後，威脅「若公布有法律責任」，種種不尋常動作，顯見公運處淪為業者幫兇，建請交通局重啟行政調查釐清肇事責任之外，他懷疑公運處長李昆振、裁決所長蘇福智跟光華巴士有掛勾，疑有瀆職行為，所以寫成檢舉函送政風處調查。

▲李明賢「草菅人命、公運處淪為幫兇！一條人命只值6000元？」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

交通局副局長常華珍表示，非常遺憾發生這樣的事件，此案10月15日鑒定書出來。確實可能有不一樣意見，而後續程序可採司法途徑，而全案也已進入司法程序，感謝李明賢在12月13日要求光華巴士提供所有監視器影像，所以獲得了5個影像檔，交通局會主動提供給地檢署配合調查，盡量協助陳情人，廣泛瞭解事實真相，還給當事人公道。

常華珍指出，過去公車事故常有賠償爭議，所以今年9月1日雙北市政府成立「公車事故賠償爭議諮詢委員會」，成員除了公運處外，還有法務局、新北市交通局，以及相關專家擔任代表委員，委員以外部為主，才能更公正客觀、合理判斷整個事情原委，給出合理賠償建議；已要求光華巴士必須提到諮詢委員會，也預定在月底召開會議。

針對李明賢質疑駕駛戴耳機，常華珍說，會依照《公路法》開罰9000元，並送地檢署參考。被問到為何只判賠6000元？常華珍回應，鑒定會是由當事人雙方陳述意見後，由外部委員做判斷跟建議，每個委員都屬獨立判斷，若當事人對鑒定結果覺得有失公允，可向交通局提覆議或循法律途徑，而此案已進入司法；盧先生也補充道，6000元是汽機車強制險賠償。

而光華巴士副理吳治忠接受媒體訪問時回應，此案發生後有提供1.2萬元慰問金，並申請事故鑒定，鑒定出爐後公車無責，肇責是因乘客沒有緊握扶手，但對方要求賠102萬元，雙方金額落差太大、沒有共識，所以對方提告民事訴訟，檢方已經進入調查。

▲李明賢質疑司機戴耳機。（圖／台北市議員李明賢辦公室提供）