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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨4人轉被告？用折扣碼發送小物　陳宥丞：這不叫「抽成」

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，「戰狼小姐姐」立院民眾黨團主任陳智菡與民眾黨副秘書長許甫，以及「學姐」民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱於17日以證人身份被約談，但18日傳出4人恐因涉違反《政治獻金法》轉列被告偵辦。民眾黨台北市議員陳宥丞18日回應，自己不支持這叫「抽成」概念，且此新聞較像帶風向。

台北市議會民眾黨團18日上午舉辦「居住正義講座，什麼是社宅輪候制？」座談會，黃瀞瑩未到場，僅有黨團總召張志豪、黨團幹事長林珍羽、議員陳宥丞到場。

針對調查局發現民眾黨用「網紅帶貨」銷售手法，藉由黨內高知名度人物吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發KP競選小物，進而從中抽佣分潤等，陳宥丞表示，昨天檢調的部分屬於偵查不公開原則，所以他沒辦法代替任何人回覆，且此新聞比較像是帶風向做法，「我不予置評，沒有回應。」

至於當初幫忙販售木可小物時，有沒有給「折扣碼」？陳宥丞提及，政治獻金歸政治獻金，募款小物歸募款小物，媒體刻意帶風向，想把這些所有金流、過程混為一談，「我們能夠理解，但沒辦法接受，因為一碼歸一碼。」但畢竟遵守偵查不公開原則，自己還是沒辦法在此案裡多做解釋。

陳宥丞強調，但過去所有跟柯文哲站在一起打仗的夥伴，目前都接受了檢調的調查，「我覺得大家就勇敢面對，進到檢調就把話說清楚，相信司法最後會還給大家一個公道跟公正；我還是很反對配合特定媒體帶風向做回應跟操作，對於認真負責的人、努力付出的人來說，是相對不公平。」

媒體追問，會不會擔心接下來被約談？陳宥丞說，「就是配合啊！如果有，就都配合。」

最後，被問到競選小物是可以抽成的合作案嗎？陳宥丞回應，「這部分可能不叫抽成吧！還是要回到當時木可怎樣定義跟支配相關費用。相信對基層黨公職或我們而言，都只是完成我們選舉時間的任務，並沒有所謂要抽成的概念。」每個人付出的時間、交通勞務，甚至上節目辯護中的成本，絕對高於外界帶的風向，自己個人很反對，也不支持這叫抽成概念。

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