▲桃園交通局改造路口提升通行效率，環南地下道封閉壅塞有解。（圖／交通局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為配合鐵路地下化環南地下道部分封閉，桃園市政府交通局於環南路及中豐路口進行交通優化改造，透過打除中央分隔島、重新配置車道，增設環南路左轉附加車道，並導入新式中央分隔柔性安全護欄，提升道路通行效率與行車安全。

交通局長張新福17日表示，環南路二段是平鎮與中壢間的重要交通幹道，而中豐路與環南路口更是區域內的交通樞紐。自環南地下道於113年8月24日因鐵路地下化工程封閉雙向各一車道以來，周邊交通壅塞情況加劇。為迅速緩解路口壅塞，交通局邀集施工單位鐵道局及市府養工處共同協力推動改善計畫，拆除中央分隔島增設左轉附加車道，不僅提高路口通行容量，更為左轉車輛提供專屬停等空間，有效減少後方直行車流的影響，提升行車安全與效率。

張新福說，本工程於本月10日完工通車，經調查環南路(往內壢方向)車道調整前後每小時通過的車輛數由原本的1219 PCU增至1285 PCU，提升幅度達5.4%。此外，過往使用回復式導桿或彈性護欄進行阻隔常因車輛衝撞即損壞問題嚴重且後續維護困難。為進一步保障用路人安全，本次改採新式中央分隔柔性安全護欄，此護欄具有更高的強度、耐衝擊性及延展性，不僅能有效分隔對向車流，即使車輛高速撞擊時，高延展性的特性使護欄不易破損斷裂，能有效降低因撞擊造成駕駛及乘客的身體傷害程度，夜間的反光效果亦能有效提醒用路人注意路況，以提供更全面的安全保障。

交通局強調，此次改善計畫充分考量施工期間的交通需求與安全性，初步成效良好。將持續監控路口運作情形，適時進行優化，確保用路人享有更順暢、安全的交通環境。