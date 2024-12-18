嘉縣衛生局林淑華推動樂齡假牙　造福2萬人獲公務人員傑出貢獻

▲ 嘉義縣衛生局醫政科長林淑華(圖右)榮獲113年公務人員傑出貢獻獎，上台接受總統賴清德表揚 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局醫政科長林淑華榮獲113年公務人員傑出貢獻獎，考試院昨17日舉行表揚大會，總統賴清德蒞臨致詞頒獎，肯定得獎人林淑華一路奉獻於醫療衛生領域，從精神疾病的照護、縣政重大政策樂齡假牙裝置逾2萬人、新冠疫情期間擔任醫療組組長日夜抗疫，建置視訊診療一條龍服務，以及積極爭取醫療資源與強化偏鄉5G遠距醫療照護，為民謀最大福利，為全體公務人員樹立最佳典範。

林淑華公職生涯28年，從臨床護理師到公衛護士、技士、技正至今科長，曾辦理精神心理衛生工作，為精神個案及家屬謀取最大福利，獲嘉義縣101年度「推行身心障礙福利有功人員」表揚。衛生機關業務考評連年第一，且有感嘉義縣幅員廣闊，民眾就醫舟車勞頓，積極爭取次醫療區資源，增加78床量能，目前新增3家醫院設立，在阿里山鄉及大埔鄉布建5G遠距醫療，克服重重困難為山區衛生室爭取重建經費，彌平偏鄉就醫不平等。

林淑華的醫療創新始於推展嘉縣重大政策「樂齡活動假牙計畫」，公私協力邀集牙醫師公會、牙醫院所，克服縣內12個鄉鎮牙醫醫療資源不足困境，在6處無牙醫鄉鎮衛生所設立服務點，並結合扶輪社捐贈的「口腔保健醫療專車」上山下海偏鄉巡迴，創造全縣牙醫照護100%涵蓋率，推動迄今幫助逾2萬人完成假牙裝置，民眾整體滿意度達95%，並獲得嘉縣112年政府服務獎第一名。一位阿里山的長輩裝置假牙後感動落淚，謝謝政府能將牙科醫療送上山。

嘉義縣長翁章梁說，由考試院主辦、銓敘部承辦的「公務人員傑出貢獻獎」為公務人員職涯的最高殊榮，彰顯公務員為民服務的價值，林科長在工作崗位上戮力提升醫療照護，肯定其付出與貢獻，也期許縣府同仁發揮專業與熱忱、苦民所苦，提供縣民優質、有感的縣政服務。

衛生局長趙紋華說，林科長兢兢業業，以最大的心力來服務人民，展現了非凡的工作熱情，不僅推動了醫療衛生公共事務的改革與進步，還帶動了整個團隊的良性發展，衛生局感到與有榮焉。

林淑華表示，112年獲選行政院模範公務人員已是公職生涯最高榮耀，感謝翁縣長提攜、推薦，也歸功於翁縣長帶領嘉義縣團隊的「勇敢超越，追求更好」，獎項代表對縣長施政的高度肯定，也感謝趙局長的指導及所有醫療團隊共同合作，未來將持續照護民眾健康。