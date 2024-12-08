嘉義縣衛生局抽驗湯圓、火鍋料全過關　守護民眾節慶食安

▲嘉義縣衛生局抽驗冬至應景食品，守護民眾吃得安全，檢驗全數合格 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

冬至將近，熱呼呼的湯圓、火鍋料食品最受民眾喜愛，衛生局為維護民眾食用冬至節慶食品的衛生安全，共計抽驗80件產品，檢驗結果全數合格。

本次抽驗32件冬至應景食品及48件火鍋料，包含湯圓及其配料、豆製品(凍豆腐、板豆腐)、血液製品(米血糕、鴨血)、水產製品(丸類、餃類)、醬料類等產品，檢驗衛生標準、防腐劑、硼砂、殺菌劑、順丁烯二酸和規定外色素等項目，共計抽驗80件產品，檢驗結果全數與規定相符。

衛生局長趙紋華呼籲，食品業者應遵守「食品安全衛生管理法」及「食品良好衛生規範準則」，確保食品添加物使用符合範圍及限量標準，注意食品保存條件（冷藏溫度7℃以下、冷凍溫度-18℃以下），並落實自主管理，以保障食品安全。

同時趙紋華也提醒民眾，選購冬至應景食品及火鍋料時，應選擇信譽良好的商家，注意產品包裝完整性與標示資訊，避免購買來源不明的產品，並儘速食用及適度保存；食用火鍋時應煮熟食材，夾取生鮮食材的餐具不可與熟食混用，避免交叉污染；建議攝取高纖蔬果、生鮮食材，搭配適當運動，減輕身體負擔。

本次抽驗結果公布於衛生局網站，首頁「機關業務」下「主題專區」的「食（藥）品安全報你知」供民眾參考，若有任何食品安全衛生問題，歡迎電洽衛生局消費者食品衛生專線05-3620613洽詢。