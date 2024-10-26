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嘉義縣無毒家園親子同樂營　強化青少年反毒意識

▲▼ 嘉義縣衛生局辦無毒家園親子同樂營，強化青少年反毒意識 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣衛生局辦無毒家園親子同樂營，強化青少年反毒意識 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局今26日在民雄國中舉辦「無毒家園親子同樂探索營」，由民雄國中舞蹈班及熱舞社帶來精采開幕表演，活動共有近500位國中生及家長參與，透過遊戲關卡強化孩子反毒的決心，嘉義縣長翁章梁也到場向孩子們喊話，強調絕對不能因為一時好奇而碰毒。

▲▼ 嘉義縣衛生局辦無毒家園親子同樂營，強化青少年反毒意識 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局指出，新興毒品推陳出新，如今多以咖啡包、糖果、餅乾等形式迷惑青少年，讓孩子無意間誤入毒品陷阱。

為強化青少年反毒決心，今日規劃多元動、靜態宣導，包括知能闖關遊戲、反毒教具、「名畫遇見毒品」特展，邀請家長帶著孩子組隊參加，用寓教於樂的方式提升家庭反毒知能，維持青少年心理健康。

▲▼ 嘉義縣衛生局辦無毒家園親子同樂營，強化青少年反毒意識 。（圖／嘉義縣政府提供）

「碰到毒品，一輩子就完蛋了！」，翁章梁強調，政府非常重視青少年毒品議題，毒品對個人危害太大，同時也會連帶影響家庭，因此政府挹注許多資源進行宣導，透過教育帶給青少年正確觀念，也帶領孩子識別毒品包裝，避免誤入毒品成癮的陷阱，期望這些觀念都能內化至孩子的心中。

衛生局長趙紋華呼籲，家長應多留意子女的情緒及行為是否改變，如有毒品防制相關問題，可撥打24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885尋求專業協助；若有情緒及心理健康需求可洽詢諮詢專線05-3621150或24小時安心專線1925(依舊愛我)，將有專人提供服務，給予心理支持與陪伴。

 
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