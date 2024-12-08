嘉義縣加開假日與夜間　流感與新冠疫苗雙打站

▲全台流感與新冠疫苗開打，嘉義縣鼓勵接種，縣長翁章梁日前施打畫面 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著氣溫驟降，流感與新冠病毒更加活躍，呼吸道疾病傳播風險增加，為提升打氣與便利性，嘉義縣18鄉鎮市衛生所陸續增開夜間與假日門診，縣長翁章梁呼籲，符合資格民眾可善加利用，踴躍接種流感及新冠疫苗，共同提升保護力。

▲嘉義縣加開假日與夜間疫苗雙打站 。（圖／嘉義縣政府提供）

流感和新冠病毒的共同流行可能導致更嚴重的健康問題，接種疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式，翁縣長呼籲所有符合條件的民眾，儘速接種流感與新冠疫苗，以獲得雙重保護。

衛生局長趙紋華表示，根據疾管署統計我國2018至2023年流感季資料，流感併發重症個案有五成為65歲以上長者，死亡個案更有近六成，其中僅17%有接種當季流感疫苗，而今年10月起流感併發重症確定病例數達286例及死亡數累積52例，均為十年同期最高，且死亡個案100%今年均未接種流感疫苗；嘉義縣今年迄今亦有62例流感重症，其中6人死亡均未接種疫苗，致死率將近1成。

為提高接種可近性，嘉義縣18鄉鎮市衛生所加開假日與夜間疫苗雙打站，提供流感及新冠疫苗接種，呼籲符合公費接種資格者，如50歲以上(63年次以前出生者)、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人，如糖尿病、心血管疾病、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者、6個月以上至高中職/專三學生等對象儘速接種。

此外，新冠疫苗則是出生6個月以上皆為公費接種對象，兩種疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，建議右手施打新冠疫苗，左手接種流感疫苗，獲得雙重保護，疫苗接種資訊可上嘉義縣衛生局官網查詢或洽各地衛生所。