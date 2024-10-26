嘉義縣首創骨鬆運動營養班　均衡飲食搭配運動助強化骨骼與肌力

▲▼ 嘉義縣衛生局首創骨鬆運動營養班，助長者強化骨骼與肌力 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應世界骨鬆日，嘉義縣衛生局首創骨鬆運動營養班，透過專業師資帶領學員增肌運動，衛生局長趙紋華強調，透過運動以及均衡飲食，可以有效強化骨骼維持肌力，即使年紀漸增也能充滿活力的行動。

衛生局表示，當民眾年齡增加，骨質流失的狀況也會日漸加劇，衍生骨鬆及骨折問題。目前行動醫療車設有骨質疏鬆檢測，今年也領先全國開辦骨鬆運動營養班，由專業師資帶領學員完成12週運動課程，社區營養推廣中心營養師也教導學員骨鬆防治飲食策略，讓每位老勢大都能成為「肌優骨」。

嘉義縣社區營養推廣中心張家瑄營養師表示，預防骨質疏鬆要從平日飲食及生活習慣做起，鼓勵民眾參考「預防骨鬆飲食運動3+1」招數。

第一招「豐富蛋白質」，每餐食用一掌心的原型豆魚蛋肉類，作為骨骼建造及肌肉合成的原料；第二招「足夠鈣質攝取」，食用小魚乾、鮮奶、豆干及黑芝麻，可以穩固骨骼，建議每天至少攝取1000毫克的鈣質；第三招「補充維生素D」，充足日曬活化體內維生素D，提升鈣質在小腸的吸收率；第四招「搭配規律運動」，養成規律運動習慣，完成阻力或重量訓練。

趙紋華說，骨質疏鬆症會造成許多健康問題，如脊椎關節變形、行動不便及臥床，是影響高齡長者失能的重要因素之一，嘉義縣醫療專車配置先進雙能量X光骨質密度檢查設備，定期到各鄉鎮提供骨質疏鬆篩檢服務，鼓勵民眾多加利用，呼籲民眾早期發現，及早治療及預防，保持均衡飲食及規律運動習慣，減緩骨質流失，

如有營養諮詢問題，可電洽嘉義縣社區營養推廣中心0800-600786。