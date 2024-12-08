嘉義縣提升學員提升與骨骼健康　推骨鬆肌少高風險運動營養班

▲嘉義縣衛生局「骨鬆肌少高風險運動營養班」成果發表會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局「骨鬆肌少高風險運動營養班」成果發表會，嘉義縣長翁章梁、衛生局長趙紋華、南華大學高俊雄校長等人共同挑戰40秒深蹲及肌力遊戲競賽，充分展示訓練成果與活力，氣氛十分歡樂。

衛生局與南華大學合作，在16鄉鎮市衛生所開辦「骨鬆肌少高風險運動營養班」，讓長者強化身體能力，提升骨質密度，增加肌肉量，降低跌倒與失能風險，

南華大學高俊雄校長說，為幫助學員提升肌力與骨骼健康，學校投入專業師資，安排適當運動及營養課程，每班連續上課12周，每周上課3次，每次課程2小時。第1期班後測數據顯示，學員平均體脂下降0.48公斤、肌肉量增加0.31公斤，心肺耐力、平衡性與柔韌性等方面也都取得明顯進步。

衛生局說明，課程涵蓋大重量阻力訓練、複合式健走、太極八段錦，搭配「在厝顧健康」運動影片供學員自主練習。營養師也為學員提供飲食評估與建議，課後提供高蛋白飲品幫助肌肉修復，用雙管齊下的方式改善長者體態。

翁章梁說，衛生局112年起推動骨鬆肌少篩檢，結合3+1行動醫療及社區複合式篩檢服務，已篩檢各鄉鎮共19690人，找到潛藏骨鬆肌少的個案約8611人，除了轉介民眾就醫檢查，也鼓勵民眾參加運動營養班，透過專業指導員及營養師改善健康狀況。

翁章梁呼籲，大家應更加重視長輩骨鬆肌少議題，避免老勢大因為跌倒而衍生更多身體狀況，歡迎長輩加入課程，一起強化身體機能。

衛生局長趙紋華說，運動及均衡飲食是預防和改善骨鬆肌少的重要方法，本次成果發表會展現運動營養班的實際成效，衛生局會努力提升民眾健康意識，推廣規律運動，均衡營養觀念。如有營養諮詢問題，歡迎電洽嘉義縣社區營養推廣中心0800-600786。