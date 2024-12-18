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2025桃園市元旦升旗典禮相約龍岡大操場　張善政邀市民踴躍參與

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上宣布，2025年元旦升旗將在中壢龍岡大操場舉行，籲請市民朋友踴躍參與。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今天上午宣布，2025年元旦升旗將在中壢龍岡大操場舉行，籲請市民朋友踴躍參與。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（18）日上午主持市政會議時指出，2025年桃市府元旦升旗典禮將在中壢龍岡大操場舉行，以「朝氣滿桃、歡慶元旦」為主題，現場將有36公尺X24公尺的超大國旗，搭配印有「朝氣滿桃」的4顆巨型氣球，場面非常震撼壯觀，邀請市民朋友踴躍參與，共同感受元旦熱鬧氣氛。

張善政表示，明年元旦升旗典禮將邀請2023年全國運動會田徑男子400公尺跨欄金牌得主、亞洲運動會代表選手彭名揚、中華職棒樂天桃猿明星球員「阿銀」梁家榮共同擔任領唱人；同時還邀請聖義龍獅團戰鼓隊開場表演、「瘋狂麥克斯」帶領活力健康操，以及南方二重唱、新興高中樂儀隊、爵士啦啦隊、競技啦啦隊與合唱團帶來精彩表演，升旗典禮將從12月25日起開放報名，更多詳細資訊可上桃園市各區公所官網查詢。

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議宣布2025年元旦升旗將在中壢龍岡大操場舉行，副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長溫代欣等幕僚都籲請市民踴躍參加。（圖／市府新聞處提供）

▲長張善政宣布2025年元旦升旗將在中壢龍岡大操場舉行，副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長溫代欣等幕僚都籲請市民踴躍參加。（圖／市府新聞處提供）

張善政還提及，除中壢龍岡大操場外，桃園市13區也同步舉辦元旦升旗典禮，市民朋友可就近參加各區元旦升旗典禮活動，包括桃園區於青溪公園舉行「2025好運接龍、蛇麼攏賀」、平鎮區在平鎮高中運動場辦理「歡慶元旦、齊心向前行」、八德區在八德國小的「樂活八德、旗舞迎新」、楊梅區在公所前廣場舉行「歡慶元旦、梅好未來」、蘆竹區於南崁國民中學辦理「2025幸福昇啟 、蘆竹共好」。

大溪區於僑愛里市民活動中心前廣場辦理「國旗飄揚、幸福桃園」、大園區於公所前廣場辦理「2025元旦升旗快樂加分」、龜山區於中山天幕廣場的「2025樂迎曙光、元旦旗聚龜山」、龍潭區在公所正門廣場辦理「龍潭好young攜手向前」、新屋區於新屋國小舉行「活力新屋、喜迎新年」、觀音區於公所前廣場辦理「2025齊聚觀音、幸福飛揚」、復興區則在介壽國小辦理「旗心協力、點亮復興」，各區都規劃有精彩系列活動與布置，歡迎市民共襄盛舉。

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