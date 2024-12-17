　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦涉貪案12／19首開庭受矚目　涉案者均認罪、轉汙點證人

▲前海基會董事長鄭文燦遭指控在桃園市長任內涉及「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，桃園地院預計後（19）日上午開庭審理。（資料照／記者黃克翔攝）

▲前海基會董事長鄭文燦遭指控在桃園市長任內涉及「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，桃園地院預計19日上午開庭審理。（資料照／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦遭指控桃園市長任內，透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」涉嫌收賄500萬元，桃園地檢署複訊後依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人，並對鄭求刑12年，其中包括前台塑高層侯水文、廖俊松父子等人出庭時均坦承犯行，甚至轉為汙點證人，桃園地院預定19日上午9時30分召開程序準備庭庭審理鄭案，此案引發社會矚目，法界人士預估，鄭涉案情節幾乎被院檢掌握，如無明確證據恐難全身而退。

鄭文燦涉貪案，桃園地檢署針對涉嫌行賄的前台塑高層侯水文、廖俊松父子、媳婦等11人起訴，擔任白手套廖俊松小兒子廖力廷夫妻甚至轉為汙點證人，桃園地院已於10月底至11月間分別開庭審理涉案人員，在院檢均提出相關證據後，涉案人員幾乎都認罪，其中侯水文除當庭時認罪外，並坦承「這是我一生唯一一次犯錯」，並以自己有心臟病及慢性疾病為由，請求法官從輕量刑。

▲前台塑高層侯水文日前出庭後，匆匆離開桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前台塑高層侯水文日前出庭後，匆匆離開桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦涉貪案證據繁多，桃園地檢署蒞庭者包括主任檢察官呂象吾、公訴檢察官邱健盛，承辦檢察官陳嘉義均為檢方蒞庭，準備針對鄭文燦出庭時提出相關訊問。

鄭文燦遭檢方起訴並聲請羈押獲准後在桃園看守所羈押47天，桃園地院於8月28日凌晨裁定鄭文燦以2800萬元交保，此後至地院開庭審理期間，鄭文燦為準備後天開庭，勢必會針對收賄案提出更多證據提供受命法官參考，但法界認為，由於其餘涉案人開庭時幾乎都認罪，甚至轉為汙點證人，鄭文燦恐難全身而退。

此外，根據桃園地院官網，19日上午將於地院第14法庭召開鄭案程序準備庭，因法庭旁聽席位有限，為維護法庭秩序，依規定核發旁聽證，有旁聽證者始可入庭旁聽，旁聽席有50席（含記者旁聽席20席），請領旁聽證之媒體、民眾持記者證、國民身分證或其他身分證明文件提前領取，額滿為止。

  【 更多新聞】

桃園市鬧區燒肉店招牌深夜起火　警消半小時撲滅

送女看護2顆芭樂「熊抱還抓胸」　色男辯好心扶她...法官打臉

泰男夾帶5000萬海洛因闖關被逮　賺取12萬酬勞...下場曝光

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
急凍不到10度時間曝　下周冷空氣挑戰寒流
田亞霍斜槓「月收入20萬」！養一家四口
快訊／高雄女魂斷斑馬線！肋骨刺穿內臟慘死
快訊／新北30歲女騎士車禍　小腿斷了
教練染指31小球員　「1人掌控球隊」其他教練全被擋掉
快訊／00919換股開獎！增刪8檔
快訊／男遭車斗夾死渾身血！女友接噩耗崩潰
人事總處主管嗆喪假同仁「快燒一燒」　霸凌成案將遭懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「九龍齋」過期蜜餞遍及21縣市　金門縣：查無違規產品

機車違停紅線遭盤查　騎士心虛露餡...警在腰間搜出毒咖啡包

偵辦台版柬埔寨案　北檢主任檢察官曾揚嶺獲「傑出貢獻獎」

快訊／高雄女走斑馬線遭美髮師撞倒卡車底　肋骨刺穿內臟不治

武陵農場也爆霸凌！「山大王」拍桌罵髒話逼走4員工...本人喊冤

快訊／新北中和30歲女騎士擦撞公車　小腿斷肢送醫急救

移民署「自動查驗通關」擴大對象　明年元旦起出入通關更便利

哈薩克中尉要送「愛的包裹」她衝郵局匯23萬　台東警急阻詐

惡男變態性侵！他唱KTV遭下藥「繩縛硬闖後門」　收私訊崩潰怒告

超鏘藥頭汐止蛇行險撞警　車上搜出喪屍煙彈+海洛因+安毒

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

高雄「九龍齋」過期蜜餞遍及21縣市　金門縣：查無違規產品

機車違停紅線遭盤查　騎士心虛露餡...警在腰間搜出毒咖啡包

偵辦台版柬埔寨案　北檢主任檢察官曾揚嶺獲「傑出貢獻獎」

快訊／高雄女走斑馬線遭美髮師撞倒卡車底　肋骨刺穿內臟不治

武陵農場也爆霸凌！「山大王」拍桌罵髒話逼走4員工...本人喊冤

快訊／新北中和30歲女騎士擦撞公車　小腿斷肢送醫急救

移民署「自動查驗通關」擴大對象　明年元旦起出入通關更便利

哈薩克中尉要送「愛的包裹」她衝郵局匯23萬　台東警急阻詐

惡男變態性侵！他唱KTV遭下藥「繩縛硬闖後門」　收私訊崩潰怒告

超鏘藥頭汐止蛇行險撞警　車上搜出喪屍煙彈+海洛因+安毒

張若凡認了感情內耗！　蕭秉治打造「崩潰情歌」反差萌曝光

屏東地檢署與林業+自然保育署會議　宣誓打擊犯罪決心

曾買進5%高息股卻慘賠　年領百萬股息達人揭存股誤區

高雄「九龍齋」過期蜜餞遍及21縣市　金門縣：查無違規產品

JUDY許願跟劉以豪許光漢三角戀　温昇豪澆冷水：比較適合演消婆

許銘春演唱會慘了　審計長查就安基金「5千萬不符用途」：將如額追回

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！

烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命

瑀熙北漂看房「20坪竟要4000萬」！　驚呆：嚇死我這個台南人

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

社會熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

侵犯25男童遭解聘　狼教練開車入山欲輕生

獨／《一把青》男星現身法院！聘名律師打離婚官司

柯文哲要出獄得靠她　想輕判剩一條路

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

柯文哲不法金額逾8000萬　一張看懂4大罪狀

離隊小球員校門口等母接送　遭狼教練摸下體

更多熱門

相關新聞

妻離家出走揪小王環島　夫怒討150萬

妻離家出走揪小王環島　夫怒討150萬

一名人夫控訴，妻子小花（化名）今年3月間離家出走，卻和阿輝（化名）相約一起環島旅遊，憤而決定對兩人提告求償150萬元。雖然小花和阿輝否認交往，但桃園地院法官審理之後，仍判兩人應賠償人夫30萬元較為適當。

夫控小王碰妻大腿臀部　法官一看搖頭

夫控小王碰妻大腿臀部　法官一看搖頭

玩手遊竟和小五女童滾上床　父母氣炸怒告

玩手遊竟和小五女童滾上床　父母氣炸怒告

人夫外遇被抓包　小三高調約會慘了

人夫外遇被抓包　小三高調約會慘了

長期失業怪老爸！逆子險弒父「整顆頭快打爛」

長期失業怪老爸！逆子險弒父「整顆頭快打爛」

關鍵字：

鄭文燦涉貪案桃園地院程序準備庭

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面