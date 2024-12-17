鄭文燦涉貪案12／19首開庭受矚目　涉案者均認罪、轉汙點證人

▲前海基會董事長鄭文燦遭指控在桃園市長任內涉及「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，桃園地院預計19日上午開庭審理。（資料照／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦遭指控桃園市長任內，透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」涉嫌收賄500萬元，桃園地檢署複訊後依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人，並對鄭求刑12年，其中包括前台塑高層侯水文、廖俊松父子等人出庭時均坦承犯行，甚至轉為汙點證人，桃園地院預定19日上午9時30分召開程序準備庭庭審理鄭案，此案引發社會矚目，法界人士預估，鄭涉案情節幾乎被院檢掌握，如無明確證據恐難全身而退。

鄭文燦涉貪案，桃園地檢署針對涉嫌行賄的前台塑高層侯水文、廖俊松父子、媳婦等11人起訴，擔任白手套廖俊松小兒子廖力廷夫妻甚至轉為汙點證人，桃園地院已於10月底至11月間分別開庭審理涉案人員，在院檢均提出相關證據後，涉案人員幾乎都認罪，其中侯水文除當庭時認罪外，並坦承「這是我一生唯一一次犯錯」，並以自己有心臟病及慢性疾病為由，請求法官從輕量刑。

▲前台塑高層侯水文日前出庭後，匆匆離開桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦涉貪案證據繁多，桃園地檢署蒞庭者包括主任檢察官呂象吾、公訴檢察官邱健盛，承辦檢察官陳嘉義均為檢方蒞庭，準備針對鄭文燦出庭時提出相關訊問。

鄭文燦遭檢方起訴並聲請羈押獲准後在桃園看守所羈押47天，桃園地院於8月28日凌晨裁定鄭文燦以2800萬元交保，此後至地院開庭審理期間，鄭文燦為準備後天開庭，勢必會針對收賄案提出更多證據提供受命法官參考，但法界認為，由於其餘涉案人開庭時幾乎都認罪，甚至轉為汙點證人，鄭文燦恐難全身而退。

此外，根據桃園地院官網，19日上午將於地院第14法庭召開鄭案程序準備庭，因法庭旁聽席位有限，為維護法庭秩序，依規定核發旁聽證，有旁聽證者始可入庭旁聽，旁聽席有50席（含記者旁聽席20席），請領旁聽證之媒體、民眾持記者證、國民身分證或其他身分證明文件提前領取，額滿為止。