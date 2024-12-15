民進黨2026蘇巧慧、王義川戰桃園？　朱立倫狠酸：亂點鴛鴦譜

▲朱立倫參加國民黨130週年桃園黨慶。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

距離2026九合一選舉還有2年時間，外界都關注各黨如何布局，在桃園市長部分，日前傳出環境部長彭啓明、立委王義川，以及總府副秘書長張惇涵、綠委蘇巧慧等人皆是民進黨的可能人選。國民黨主席朱立倫今（15日）受訪時表示，桃園市長張善政這兩年表現越來越好、滿意度也越來越高，不會因為民進黨急或民進黨亂點鴛鴦譜，而有任何的改變。

民進黨上次2022地方選戰，因時任候選人林智堅爆出論文抄襲風波重創選情，雖改由時任立委鄭運鵬接棒參選，但仍無法逆轉情勢，痛失桃園，後又因前市長鄭文燦涉貪重創綠營，加上日前由《TVBS》公布的民調，國民黨現任市長張善政執政滿意度有53%，桃園市已成民進黨2026的「艱困選區」。

民進黨日前傳出多位可能參選的2026的人物，包括法務部政次黃世杰、彭啓明、王義川、新北市立委蘇巧慧、總統府秘書長張惇涵、副秘書長何志偉。

朱立倫今日上午赴桃園參加國民黨建黨130週年黨慶活動，並在受訪時指出，張善政在桃園這兩年表現越來越好、滿意度也越來越高，做到政通人和，地方大小事都非常努力，獲得市民肯定，國民黨會秉持這樣的決心、一步一腳印，距離選舉還有2年多，不會因為民進黨急或民進黨亂點鴛鴦譜，而有任何的改變，最重要就是希望張善政繼續加油。