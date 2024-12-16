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鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

鄭文燦市府花1.2億元蓋的訓練大樓（圖），位於水源保護區，是座大違建。

▲鄭文燦市府花1.2億元蓋的訓練大樓（圖），位於水源保護區，是座大違建。

圖文／鏡週刊

4年前，前桃園市長鄭文燦宣示打造「阿姆坪水上運動訓練基地」，希望訓練選手，同時發展觀光，振興經濟，還斥資1.2億興建訓練大樓，沒想到得標廠商進駐後，才發現大樓竟是違建，還經常跳電、漏水，更慘的是，繼任的張善政市府甩鍋前朝，也不願接管三民溪水域，選手無權下水，好不容易請到立槳世界冠軍的訓練師來台教課，竟只能旱地划舟，非常離譜。

今年8月桃園「阿姆坪水上運動訓練基地」營運單位邀請SUP（立槳競速）世界冠軍的訓練師Csilla Csizmadia Hasulyo來台國內選手上課，因為市府沒幫他們取得「下水權」，竟然只能在訓練基地裡讓選手「旱地划舟」，最後營隊移師新北淡水八里海域，才完成水上課程。

回想4年前，前桃園市長鄭文燦表示，要在大溪區阿姆坪打造優質「水上運動訓練基地」，結合體育訓練、推廣觀光，進而活絡地方經濟，為此，動用前瞻計畫預算，花一億兩千萬，蓋了一棟訓練大樓，沒想到張善政接任市長後，對前朝建設採「冷處理」態度；得標廠商「微風沛朵公司」黃姓專案經理表示，當初招商說明書寫著：「本案水域活動區域為三民溪流域、桃園市政府體育局刻正辦理三民溪水域使用申請，但政黨輪替後，一切都變了！

前桃園市長鄭文燦（圖）宣示成立的阿姆坪水上運動訓練基地，變成爛攤子。（翻攝鄭文燦臉書）

▲前桃園市長鄭文燦（圖）宣示成立的阿姆坪水上運動訓練基地，變成爛攤子。（翻攝鄭文燦臉書）

掌管水域的水利署「北水分署」甚至要求在3個月前呈報下水人員名單，問題是，營運單位怎能預知3個月後會有哪些遊客來參加活動？此外，廠商還因為勘查水域時越界，被罰禁止下水一年，才會發生國際冠軍來台授課，卻無法下水操練的情形；更糟的是，連該訓練基地的專用碼頭，都被划船協會搶走。

廠商找立委吳憶沛與北水分署協調，該分署表示，桃園市政府去年改變態度，表示無意代管水域；屋漏偏逢連夜雨，鄭文燦涉貪案爆發後，經濟部也不再支持他，今年9月回覆吳憶沛，表示「本分署未曾承諾將活動准駁行政權限移轉桃園市體育局，體育局行政協助事項不包括下水權許可。」

張善政（圖）市府甩鍋前朝，鄭文燦時代曾允諾代管水域，成了空話。（翻攝桃園市政府官網）

▲張善政（圖）市府甩鍋前朝，鄭文燦時代曾允諾代管水域，成了空話。（翻攝桃園市政府官網）

話說回來，鄭文燦也很離譜，當初他為了政績，還沒變更地目，就花了1.2億興建訓練大樓，因位於水源保護區，成了大違建，後來張善政市府給了「臨時建物」執照，使用期限只到2025年，更糟的是，建物問題一堆，經常跳電、漏水，體育局也不管。

原本規劃給阿姆坪水上運動訓練基地的專用碼頭（圖），被隔壁的遊艇業者搶走。

▲原本規劃給阿姆坪水上運動訓練基地的專用碼頭（圖），被隔壁的遊艇業者搶走。

此外，廠商進駐後點交設備，結果發現部分重訓器材失竊，比帳面上短少許多，損失一百多萬，但體育局不報案，被認為有嫌疑的划船協會不承認偷竊，但表示「會負責」，結果送來一堆劣質品，數量也短少，此事不了了之，一直到上個月，桃園市體育局終於答應，願意與北水分署協商水域管理權轉移問題，但何時能夠自由下水？無人能保證，但這個鄭文燦口中結合休閒、觀光、體育，可以振興經濟、提升就業率的水上運動訓練基地，要能真正上軌道，路途恐怕還非常遙遠。


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