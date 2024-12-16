桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

▲立槳世界冠軍訓練師Csilla Csizmadia Hasulyo（黃衣者）只能在室內訓練選手。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

前桃園市長鄭文燦力推的「阿姆坪水上運動訓練基地」，聲稱要結合體育訓練、觀光活動，遊客水上體驗，進而振興地方經濟，沒想到因為政黨輪替，體育局不願代管水域，營運單位無法取得「下水權」，導致邀請國際冠軍的教練來台授課，竟只能「旱地划舟」，更離譜的是，北水局要求，必須3個月前提供下水遊客名單，被認為無理刁難。

今年8月，桃園「阿姆坪水上運動訓練基地」營運單位舉辦訓練營，特別請到SUP（立槳競速）世界冠軍的訓練師Csilla Csizmadia Hasulyo替國內選手上課，但在訓練基地裡教練只能讓選手們「旱地划舟」，禁止下水操練，原因是沒有取得「下水權」，最後營隊移師新北淡水八里海域，才完成水上課程。

▲鄭文燦市府花1.2億元蓋的訓練大樓（圖），位於水源保護區，是座大違建。

阿姆坪水上運動訓練基地是4年前時任桃園市長的鄭文燦決定設立，他表示要在大溪區阿姆坪打造優質的水上運動訓練基地，希望能夠培訓基層選手、推廣水域活動、活絡地方經濟、創造就業機會，為此，體育局規劃4千5百多平方公尺區域，並從前瞻計畫預算撥出1億2千萬元興建訓練大樓，還花1千多萬元購買舟艇與水上運動訓練器材，看似前景無限。

▲立槳冠軍級訓練師來台教學，卻因基地無下水權，只能旱地划舟。（讀者提供）

招商時鄭市府表示，阿姆坪水上運動訓練基地的營運模式，包括開設民眾體驗課程、選手培訓課程、機關活動等，廠商都可搭配石門水庫周邊景點推出套裝行程。問題是張善政接任市長後，市府體育局對於前朝的政策採取冷處理態度，甚至抗拒接管該基地的活動水域，讓廠商根本沒辦法營運。

▲前桃園市長鄭文燦（圖）宣示成立的阿姆坪水上運動訓練基地，變成爛攤子。（翻攝鄭文燦臉書）

此OT案（政府興建、民間營運）得標廠商「微風沛朵公司」黃姓專案經理告訴本刊，該基地活動水域管理單位是經濟部水利署北區水資源分署（簡稱北水分署），當初招商說明書寫著：「本案水域活動區域為三民溪流域、桃園市政府體育局刻正辦理三民溪水域使用申請，維護管理行政權責轉移。」但桃園市政府政黨輪替後，一切都變了。

▲因無法下水，教練只好帶著學員移師新北淡水、八里上課。（讀者提供）

黃經理說，基地隔壁的划船協會透過桃園市體育會，向北水分署提出申請，每3個月呈報一次營運計畫，即可自由下水，若體育局從北水分署手上取得管理權，該基地就可同樣獲得每季一次的「空白授權」，但目前北水分署要求基地須在三個月前呈報下水人員名單、活動內容，黃無奈地說：「市府讓我們推廣套裝行程，我們怎麼可能預知3個月後，會有哪些遊客來參加活動？」



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