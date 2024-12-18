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銀樓試戴50萬金項鍊拿了就跑　劫匪得手6分鐘被路過警逮捕

▲桃園市鍾姓男子去年11月到中壢火車站前某金飾店佯稱選購金飾，挑了2條金項鍊試戴時卻趁機奪門而逃。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子去年11月到中壢火車站前某金飾店佯稱選購金飾，挑了2條金項鍊試戴時卻趁機奪門而逃。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子因缺錢花用，去年11月間在中壢火車站前某銀樓佯稱選購金飾，女店員拿出2條金項鍊供其試戴，鍾卻趁試戴時拔腿狂奔，中壢警分局涂姓員警上班途中發現銀樓被搶，除立即通報也立即上前攔捕，在鍾男欲搭乘小黃逃離前拘捕到案，並起出2條市值逾50萬元金項鍊等證物，整個過程不到6分鐘；桃園地檢署偵結依搶奪罪嫌提起公訴。

▲桃園市鍾姓男子去年11月到中壢火車站前某金飾店佯稱選購金飾，挑了2條金項鍊後奪門而逃，圖為搶得金項鍊等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子去年11月到中壢火車站前某金飾店佯稱選購金飾，挑了2條金項鍊後奪門而逃，圖為搶得金項鍊等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，32歲的鍾姓男子於去年11月30日下午4時許，進入中壢火車站前某銀樓，佯稱欲選購金飾，女店員拿出2條分別重達40.17錢、20.88錢，市價分別為34萬2000元、18萬5700元金項鍊供其試戴，鍾男卻趁女店員回身不注意之際，迅速拿起2條金項鍊後奪門而逃，嚇得女店員趕緊打電話報警。

此時，中壢警分局中壢派出所員警涂宏瑋騎車上班途中，正巧看到鍾男從銀樓拔腿狂奔，隨後女店員追出來，立即尾隨鍾男，趁鍾男攔下計程車欲逃跑時，立即上前攔捕鍾男到案，並起出搶得2條金項鍊等證物，整個過程約6分鐘就破獲銀樓搶案，支援警力隨即在1分鐘內趕抵現場，鍾男得手後還來不及仔細觀察贓物就被逮捕到案，當場傻眼。

▲桃園市鍾姓男子去年11月在中壢火車站前某金飾店佯稱選購金飾，挑了2條金項鍊試戴時卻趁機奪門而逃，正巧被路過警察當場攔捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子去年11月在中壢火車站前某金飾店佯稱選購金飾，挑了2條金項鍊試戴時卻趁機奪門而逃，正巧被路過警察當場攔捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署複訊時，鍾男坦承犯行，檢警還查出，鍾男於去年10月12日下午5時許在中央大學操場拾得印度籍留學生皮夾卻占為己有，內有現金700元、金融卡、居留證、健保卡等物，涉嫌侵占遺失物，檢方偵結依搶奪、侵占遺失物等罪嫌起訴。

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