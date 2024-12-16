廠商嘆遭市府刁難　「他一收押！什麼都不行」

▲張善政（圖）市府甩鍋前朝，鄭文燦時代曾允諾代管水域，成了空話。（翻攝桃園市政府官網）



圖文／鏡週刊

桃園「阿姆坪水上運動訓練基地」因政黨輪替，新任市長張善政對前朝政策不認帳，說好了體育局要爭取水域代管，卻態度丕變，得標廠商還因細故被罰禁止下水一年，連專用碼頭也被搶，甚至鄭文燦涉貪後，經濟部也不再支持他的政策，廠商感嘆「差好大」，更糟的是，訓練大樓竟是大違建，跳電漏水，體育局都沒在管的。

政黨輪替後的桃園市體育局不願代管水域，選手無法下水，屋漏偏逢連夜雨，營運廠商「微風沛朵」第一次勘查水域，不小心越界，結果被隔壁的遊艇業者投訴「太危險」，北水分署於是下令他們禁止下水一年，才會發生國際冠軍受邀來台授課，卻無法下水操練的情形。

對此，黃經理不滿地說：「我們是無動力的立槳，靠人划，能撞壞機械動力的遊艇嗎？他們比較危險吧！」更糟的是，體育局對此態度冷淡，划船協會還搶走他們訓練用的碼頭。

地方政府不理他們，微風沛朵於是找上立委吳憶沛與北水分署協調，北水分署透露，桃園市府本來有意代管水域，但去年態度改變，表示「礙於與OT廠商合約無相關人力規定」，無意代管。更慘的是，鄭文燦涉貪案爆發後，經濟部也不再支持他的政策，今年九月底，北水分署回覆吳憶沛：「本分署未曾承諾將活動准駁行政權限移轉體育局，體育局行政協助事項不包括下水權許可。」

▲原本規劃給阿姆坪水上運動訓練基地的專用碼頭（圖），被隔壁的遊艇業者搶走。

北水分署的說法等於暗助張善政市府甩鍋，並狠狠打了鄭文燦一耳光，黃經理指著湖面的遊艇說：「鄭文燦在位時，觀光局以文化導覽名義就可讓中央同意業者自由下水，但他一收押，我們就什麼都不行，怎麼會差那麼多！」

不過，鄭文燦市府的執行過程也很離譜，為了政績，花了1億2千萬元蓋的訓練大樓，竟是大違建。黃經理說：「剛接手時，體育局要我們申請謄本，我們去辦，才知道大樓蓋在水源保護區，不能申請建照、使照，除非變更地目。」

雖然變更地目是由地方政府主導，但難度也相當高，於是張善政市府左手發文給右手，稱這棟大樓是「臨時建物」，使用期限只到2025年，暫時解決適法性問題，但花1億多元蓋違建，使用期限僅5年，不會太兒戲了嗎？

也因為是臨時建物，廠商的電費必須多支付1.6倍，而且無法取得營利事業登記證，保險費也暴增。這還不打緊，建物施工品質不佳，進駐後才知道問題一大堆，例如一陣大雨過後，2樓陽台的水竟淹沒重訓室，一樓漏水更是家常便飯，此外，機電系統也不曉得怎麼驗收，三天兩頭跳電，連熱水爐都因預算不夠，只能用最便宜的，無法天天供應熱水，但這些問題，體育局一律不管。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】水上運動基地1.2億大樓違建 張善政市府甩鍋前朝爆爭議

【桃市違建大爛帳3】砸巨資蓋違法訓練館還淹水 桃市府回應了

【桃市違建大爛帳】鄭文燦砸1.2億蓋「臨時建物」 張善政甩鍋前朝留爛攤