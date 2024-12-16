桃園「上億大違建」　市府回應了

▲水上運動訓練基地的重訓器材不翼而飛，隔壁划船協會歸還的卻非原物。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

桃園「阿姆坪水上運動訓練中心」遭爆斥資1.2億興建的訓練大樓竟是違建，而且淹水、跳電，弊端叢生，甚至發生重訓器材遭竊，體育局私了、和稀泥等荒謬情形！對於種種指控，體育局表示，市府會在「臨時建物」執照到期前申請展延，予以合法化，此外，體育局承認該建物因保固期快過了才發包出去，導致出了問題無人維護，但已經編列預算解決。

除此下水權、訓練大樓違建，跳電、淹水，黃經理透露，他們公司進駐後點交設備，結果發現部分重訓器材失竊，比帳面上短少許多，損失超過100萬元，最有可能是遭隔壁的划船協會拿走，這些器材加起來有好幾公噸重，沒有一批壯漢來搬，絕對搬不走。

碰到這種情形，體育局最正確的處理方式就是報警，但主事官員卻選擇私了，他們找來划船協會跟微風沛朵召開三方會議，划船協會不認竊盜，但卻表示：「我們會負責！」

過了幾天，划船協會送了一批器材回來，問題是數量不對，東西也不對。黃經理說：「帳上是全新、有品牌的重訓器材，但協會送回來的卻是二手雜牌，上面鏽蝕嚴重，我們不敢讓選手使用，萬一出了意外，誰負責？」由於運動協會背後都是地方有力人士，體育局不知道是否不願意得罪協會，和稀泥到底，問題至今尚未解決。

▲訓練大樓施工品質不佳，除了跳電，碰到大雨室內還會嚴重積水。（讀者提供）

一直到上個月，桃園市體育局終於答應，願意與北水分署協商水域管理權轉移問題，但何時能夠自由下水？還不曉得。另一方面，因臨時建物所產生的電費問題，終於在廠商極力爭取下，改以一般電費計算，但這個鄭文燦口中結合休閒、觀光、體育，可以振興經濟、提升就業率的水上運動訓練基地，要能真正上軌道，路途恐怕還非常遙遠。

對於廠商指控，體育局表示，招商時承諾會爭取水域代管，問題是，他們爭取了，北水局不一定給！未來會繼續爭取，解決選手、遊客下水問題；至於訓練大樓違建問題，雖然「臨時建物」執照只到2025年，但建管處會提前核發展延，讓該建物一直「臨時合法」下去，這也是沒辦法中的唯一解套方式。

至於大樓跳電、漏水，體育局透露，當初因為建物的保固期快過了，才發包出去，「微風沛朵」接手沒多久，就過了保固期，因此有一段時間無人維護、改善，出現「真空期」，這問題經業者反映，已編列預算解決。



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