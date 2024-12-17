雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」　每桌6500

▲雲林區漁會總幹事林傳育說，目的在於促銷提升烏魚產業，打出雲林口湖是烏魚子故鄉名號和口碑，所以辦桌是「半買半相送」，算是回饋答謝消費者。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

雲林區漁會開辦烏魚子料理品嘗進入第18年，烏魚美食料理節將於12月22日登場，整桌價值逾萬元10道烏魚海鮮料理開辦200桌只收6500元，年年秒殺，雲林區漁會總幹事林傳育說，目的在於促銷提升烏魚產業，打出雲林口湖是烏魚子故鄉名號和口碑，所以辦桌是「半買半相送」，算是回饋答謝消費者。

▲雲林區漁會烏魚美食料理節將於12月22日登場，整桌價值逾萬元10道烏魚海鮮料理開辦200桌只收6500元。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林區漁會總幹事林傳育表示，養殖烏魚子受暖冬影響，產量減少，價格和去年相差不多，但各養殖戶的情況不同，一池烏魚平均10尾約6尾結子，且結子率約6成，產量下降每台斤價格約上漲2、300元跑不掉，所以今年促銷以海捕野生烏魚子為主。

雖接近冬至，但因暖冬目前野生烏魚捕獲量，比去年同期少約一半，期待過幾天冬至前後這一波能帶來氣流，讓漁民豐收，今年因清明前後曾有一波捕獲量，彌補目前供應量，所以價格比去年便宜約1、200元，至於烏魚子價格可參考漁會行情表，所以到農曆過年前，正是吃烏魚子最佳時機，也歡迎向雲林區漁會訂購。

今年推出的烏魚大餐菜單，香烤烏金鑽、經典佛跳牆、金鯧五柳枝、米糕拼盤、藥膳豬肚甲魚湯、芋香砂鍋魚、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆魚膘、荷葉栗子鰻10道菜，外加水果盤和飲料，每桌只酌收材料費6500元還可摸彩，200桌開放預訂秒殺，全部選用新鮮食材，物超所值，截至今日只剩不到10桌。

今年烏魚子行情：3至3.9兩重每台斤1800元；4至4.9兩重每台斤1900元；5至5.9兩重每台斤2100元；6至6.9兩重每台斤2300元；7至7.9兩重每台斤2600元；8至8.9兩每台斤2800元9至9.9兩每台斤3000元；10至10.9兩每台斤3200元。