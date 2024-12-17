雲林麥寮啟動鄉志編纂　鄉長許忠富：與鄉親共書榮耀與夢想

▲雲林麥寮鄉志撰寫序幕正式拉開，誠摯地邀請麥寮在地耆老與各界人士及文史工作者共同參與研討，提供撰寫建議與方向。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林麥寮鄉志撰寫序幕昨（16）日正式拉開，參與編纂計畫的學者專家、志工、公所團隊，基於徵詢各界意見之需，能更貼近在地記憶與文化脈絡，誠摯地邀請麥寮在地耆老與各界人士及文史工作者共同參與研討，提供撰寫建議與方向，以周全麥寮鄉志內容。

麥寮鄉有海豐港、台塑六輕、拱範宮、拱樂社歌仔戲等等都是台灣極具代表的史蹟文化、工業經濟，鄉志撰寫從在地觀點出發，詮釋麥寮鄉數百年的歷史人文風情，勾勒麥寮地方大事、地理、藝術、文化、教育、宗教、社會、政治、經濟等面向，期待兩年後《麥寮鄉志》出版發行，凝聚麥寮鄉親的鄉土意識與愛鄉愛土的情懷。

麥寮鄉長許忠富表示，麥寮鄉擁有豐富的自然資源和深厚的人文底蘊，不僅有美麗的風景，還有勤勞善良的鄉親。展開麥寮鄉志的編寫，希望透過大家的參與，將未來的過去連接到未來，推動麥寮鄉成為一個更具有生命力、文化力、經濟力、凝聚力的好所在，編織、建構一部屬於麥寮人的地方史，作為地方鄉土文化傳承的素材，帶著麥寮的孩子追尋更遠大的理想與願景。

許忠富強調，隨著時代的轉變，我們面臨著許多挑戰，幸運的是，麥寮擁有非常好的條件，我們能將困境減少到最低的衝擊，打造一個更美好的麥寮，讓每一位居民都能享受到最好的生活品質。期待透過麥寮鄉志的編寫，要找回麥寮昔日的光榮，創造更幸福的未來，歡迎大家積極參與，建立彼此之間的信任與合作，讓麥寮鄉變得更加繁榮、美好。

▲麥寮鄉長許忠富強調，期待透過麥寮鄉志的編寫，要找回麥寮昔日的光榮，創造更幸福的未來，建立彼此之間的信任與合作。（圖／記者王悉宇翻攝）