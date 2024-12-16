企業家贊助公益路跑　幫籌建安老家園一臂之力

▲企業家鍾文智贊助公益路跑，幫忙籌措興建安老家園經費。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／台中報導

為了喚起社會大眾對心智障礙者年老安養議題的重視，瑪利亞基金會日前首度舉辦「瑪利亞天使公益路跑」，將路跑報名費全數捐做「安老家園」的興建，善心企業家鍾文智也不落人後大力贊助，希望讓身心障礙兒童及家庭都能走出戶外享受人生第一場路跑。

活動現場不少身心障礙者家長推著輪椅、攙著孩子慢慢前進，在賽道上不同障別的跑者一同出發，有早療的小寶寶在途中不適應，爸爸特地停下來按摩安撫，也有80歲老母親攙扶著55歲重度智能障礙的女兒一起牽手前進，老母親一路上呵護女兒繫上圍巾，場面令人動容，賽道上其他跑者也不斷身障者家庭為加油打氣，讓所有參與者都感到溫情。

鍾文智表示，看到這些家庭和瑪利亞基金會對身心障礙者的付出，以及大家一路上的互相扶持，真得很感動，相信他們背後付出的辛苦和淚水絕對不少，但是來到現場大家互相鼓勵，天氣很冷，人心很暖。

瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，這次跑活動也響應運動平權、綠色路跑理念，打造身障友善的路跑活動，呼籲社會能給予身心障礙者更多支持，營造一個更包容、多元文化的社會，打造友善共融的城市環境。