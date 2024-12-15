催生雲東遊客中繼站　張麗善現勘樟湖國小舊校區

▲縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、文化觀光處長陳璧君、教育處專員吳國男、樟湖生態國民中小學校長陳清圳等人前往現勘，張縣長責成教育處規劃設計。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林古坑鄉樟湖國小舊校區位處交通要道，樟湖社區發展協會希望能活化打造成遊客中心，成為中繼站同時帶動觀光發展，今（15）日縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、文化觀光處長陳璧君、教育處專員吳國男、樟湖生態國民中小學校長陳清圳等人前往現勘，張縣長責成教育處規劃設計。

樟湖國小於2013年遷校並改制為樟湖生態國民中小學，目前舊校區部分空間依據雲林縣縣有財產管理自治條例及雲林縣縣有公用不動產短期活化運用作業規範，租借給樟湖社區發展協會及雲林縣樟湖藍染人文協會，作為長青食堂、展示空間及協會辦公室等使用。

樟湖社區發展協會理事長林啟顯指出，樟湖國小舊校區位於通往樟湖、草嶺風景區的主要道路旁，地點非常好，社區希望能改造成遊客中心，提供旅遊諮詢服務外，也可展示藍染、竹編、茶文化，帶動樟湖觀光發展。



樟湖生態國民中小學校長陳清圳說明，樟湖國小舊校區現有的建築為教學大樓、廚房、宿舍各1棟，於1961至1970年左右陸續建造完成，在921地震後被評定需進行耐震補強，當時粗估補強工程經費需6、7千萬，若要改造成遊客中心，建議拆除重建會更快也更安全，惟舊校區5筆土地中有1筆是國有財產署土地，需取得國產署同意方可重建。



縣長張麗善表示，古坑大草嶺地區有豐富的觀光資源，上任後積極改善草嶺聯外公路系統，打造石壁森林療癒基地，讓雲林縣成為世界竹組織第一個認證的全球竹地標城市，這幾年觀光人數不斷增加，樟湖國小舊校區位於通往草嶺的要道上，確實適合設置遊客中心，會先請教育處詢問國產署能否無償撥用土地，並盤整地方需求後進行規劃設計，活化校園空間，也帶動地方發展。

▲古坑鄉樟湖國小舊校區位處交通要道，樟湖社區發展協會希望能活化打造成遊客中心。（圖／記者王悉宇翻攝）