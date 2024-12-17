「我們頂住了壓力」　蔣萬安：和平之路曲折值得負重前行

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇17日登場，台北市長蔣萬安結語時強調，越緊張、越困難的時刻越要交流，感謝上海同樣秉持這信念持續與台北交流，「雙方都有各自要承擔的壓力，但我們都頂住了」。蔣表示，城市之間、人與人之間願意以對話解決矛盾的誠意，此刻的雙城論壇更顯得是有意義，「我要再次重申，和平是可貴的、衝突是不智的，和平之路曲折，但值得我們負重前行」。

▲台北市長蔣萬安致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）



蔣萬安說，這次上海貴賓經過一些波折來到台北，這真是一場不容易的論壇。不容易的地方在，不論兩岸情勢如何變化，雙城論壇都已經走過15年，維持15年地方事務性的交流，這絕不是理所當然的容易。

蔣萬安提到，15年前，他還在美國擔任律師，15年後我是台北市長，也變成三個孩子父親。他說，15年的時光不僅是我個人生涯變化，對兩岸來說也同樣經歷各種曲折蜿蜒，「但無論如何，我必須說，我們做到了，台北上海兩座城市一起做到讓雙城論壇延續至今，不曾因疫情停辦，不曾因兩岸氛圍的變化而停辦」。

「我常說，越是緊張、越是困難的時刻，越需要交流，增加了解比增加誤解好。」蔣萬安強調，這份信念他始終不變，也感謝上海同樣秉持這信念持續與台北交流，「我相信，要堅持這份信念，雙方都有各自要承擔的壓力，但我們都頂住了」。

蔣萬安說，上海與台北透過論壇、交換經驗、相互學習，「我們追求的固然是城市的治理、城市的發展，但治理與發展終究要回歸到人身上」，這也是他當市長後所堅持的理念，要打造以人為本的城市，這不是唱高調」。

蔣萬安說，他只要想到每天在街頭上勤勤懇懇的上班族，只要想到住在老屋行動不便的高齡長者，只要想到每天辛勤打拼的市府同仁，只要想到家人，身為三寶爸的身份，「這些都提醒我城市治理的規劃一定要以人為本，城市才不會冰冷、城市就有情有義」。

蔣萬安說，城市治理如此，城市交流也是如此，「城市之間、人與人之間願意以對話解決矛盾的誠意，此刻的雙城論壇更顯得是有意義的堅持」。不僅僅是城市間的觀摩交流，還有雙城好兩岸好，「我要再次重申，和平是可貴的、衝突是不智的，和平之路曲折，但值得我們赴重前行」。