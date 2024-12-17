快訊／華源將推「上海赴台旅遊團」　蔣萬安：樂見帶動消費刺激

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇於17日上午9時在台北市晶華酒店登場，上海副市長華源致詞時提到，將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。但由於交通部至今未核准陸客團，被問到要不要向交通部喊話？台北市長蔣萬安表示，只要能帶動商業活絡、消費刺激，他都樂見。

▲台北市長蔣萬安出席2024雙城論壇。（圖／ETtoday攝影中心攝）

雙城論壇今天進入重頭戲，上午9時在晶華酒店舉辦主論壇，今年主論壇定調為「智慧治理，永續未來」，先由台北市副市長林奕華、上海市副市長華源致詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安則做為簽署MOU的見證者，以及進行結語致詞。

針對華源提及積極推動上海居民赴台團隊遊，且路線包括台北市，但交通部自今年6月至今都未核准陸客團，要不要向中央喊話？蔣萬安於會後受訪時表示，「我們都正面看待，認為只要對台北市或全台灣各地整體觀光產業發展，能帶動商業活絡、消費刺激，我們都樂見。」

另外，被問到海基會秘書長羅文嘉喊話，透過雙城向陸方提及3名一貫道信徒赴陸被捕一事，目前進度為何？蔣萬安回應，中央地方權責分工非常清楚，中央如果遇到困難做不到，其實基於人道立場，以及維護確保市民或任何國人的基本權益、安全，「我們都非常願意來幫忙，我之前也公開說過，我一定會循適當管道，盡全力協助。」