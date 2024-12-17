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雙城論壇登場　李彥秀讚蔣萬安：綠失去操弄亡國感的政治紅利

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北上海雙城論壇今（17日）上午登場，國民黨立委李彥秀對此表示，在當前兩岸緊張局勢下，台北市長蔣萬安扮演在中央持續認知洗腦下，沉默螺旋中的中間分子，讓台灣不是只有民進黨仇視反中的一種聲音；她並建議蔣萬安，未來應進一步深化台北與上海的實質城市交流。

李彥秀指出，此屆雙城論壇具有幾項重要的意義，首先這是蔣萬安上任後，首次在台北舉辦實體雙城論壇。從核准上海團代表名單，到昨晚上的圓山晚宴，媒體皆大篇幅報導，在兩岸關係緊張低迷，中央持續認知洗腦，網紅側翼四處出征的逆風環境下，蔣萬安扮演沉默螺旋中的中間分子，讓台灣超過8成支持兩岸持續交流，追求和平共榮的沉默主流民意獲得發聲的機會，讓台灣不是只有民進黨仇視反中的一種聲音。

李彥秀續指，賴清德總統上任之初，任用了民進黨少數的「知中派」人士擔任海陸兩會要職，讓外界對於賴清德主政下的兩岸關係充滿期待，但是新政府上任後，面臨「雙少數」的困境，賴清德口頭上雖然重拾「中華民國」，企圖向中間選民靠攏，但是在兩岸的實際政策上，卻重回深綠的基本教義派「抱團取暖」，若不是美方戳破大內宣謊言，雙城論壇很可能就胎死腹中，雙城論壇更像一面照妖鏡，將民進黨的政治謊言打回原型。

李彥秀批，民進黨最擔心的就是兩岸交流，最害怕的就是兩岸和平，這會使民進黨失去在選舉上失去操弄仇視對立以及「亡國感」的政治紅利。

李彥秀回顧，過去雙城論壇創造包括「松山虹橋直飛」以及諸多實際交流程成就，更成為中共未來領導梯隊實際瞭解台灣，與官員民眾深入交流的重要機會。經過兩次雙城論壇的善意累積，蔣萬安未來應進一步深化台北與上海的實質城市交流，尤其在氣候變遷、數位時代與城市治理的挑戰上加強合作。

「自信、友善、包容的台北，展現了首都的偉大。民主、自由、開放的台灣，彰顯了我們的驕傲」。李彥秀說，雙城好兩岸好，唯有雙城攜手進步，才能促進兩岸關係的良性發展，共創繁榮。

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