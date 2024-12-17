快訊／蔣萬安結語談「上海賓客經波折來台」　獨派突闖酒店抗議

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇於17日上午9時在晶華酒店正式登場，由台北市副市長林奕華、上海市副市長華源致詞，並且簽署MOU備忘錄之後，再由台北市長蔣萬安上台進行結語致詞；但當蔣萬安才剛開口提到「上海賓客經過一些波折來到台北⋯」時，外面竟有獨派人士闖入晶華酒店，並且穿著小熊維尼裝抗議，手持「自由在哪」、「歲末除習」等牌子，遭到維安緊急帶走。

▲獨派闖入晶華酒店，距離在主論壇場地不到50公尺。（圖／記者袁茵攝）

雙城論壇今天進入重頭戲，上午9時在晶華酒店舉辦主論壇，今年主論壇定調為「智慧治理，永續未來」，先由台北市副市長林奕華、上海市副市長華源致詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安則做為簽署MOU的見證者，以及進行結語致詞。

但當蔣萬安結語開口提到「這次上海貴賓經過一些波折來到台北，我想這真是不容易的一場論壇⋯」時，場外突然傳來陣陣抗議聲浪，驚動在主論壇場內的維安人員與媒體，發現一群獨派持「自由在哪」、「歲末除習」牌子在外抗議，其中一人甚至穿著小熊維尼裝備，欲從2樓通往3樓主論壇場地，距離不到50公尺處，使維安緊急在階梯上攔截並驅離。