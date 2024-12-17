OpenAI超佛！ChatGPT Search開放用戶免費用　實測1功能完勝Google

▲OpenAI開放全新ChatGPT Search功能。（圖／記者葉睿涵攝）

記者葉睿涵／編譯

ChatGPT開發商OpenAI宣布，全面將旗下搜尋功能ChatGPT Search開放給所有民眾免費使用，讓生成式AI也能具備網路即時查找資料的功能，不僅大幅提升了用戶的便利性，也預示著AI技術加速普及化的趨勢。

綜合外媒報導，OpenAI指出，新的搜尋功能原本只專屬於ChatGPT Plus的訂閱用戶，但自17日起，OpenAI將全面開放讓所有使用者即時查詢最新資訊，提升問題解決效率，拓展使用場景。

現在，用戶可以在ChatGPT網頁版或App的輸入框下方，找到一顆小地球圖示，並在點選開啟ChatGPT Search功能後，直接以自然語言對話方式向ChatGPT提問。在ChatGPT Search功能中，AI不會像過去一樣，依靠原本內建的資料庫答覆，而是基於新聞報導、事件分析等即時網路資料，提供快速且準確的回應。

Open AI表示，與Google等傳統搜尋引擎相比，ChatGPT能以對話式、個人化的方式理解用戶問題，並提供量身定制的答案，避免冗長的搜尋結果和廣告干擾，節省時間。此外，這項免費開放降低了使用門檻，讓更多企業及個人能夠應用AI技術，從事學術研究、工作匯報，甚至是旅遊規劃等工作。

▲▼ChatGPT Search與Google就查詢天氣的搜尋結果對比。（圖／記者葉睿涵攝）

記者也在17日實際使用ChatGPT Search之後，發現Google與ChatGPT Search在查詢天氣和股價方面的差異不大，都會以表格呈現。然而，在整理新聞事件脈絡時，ChatGPT Search整理懶人包的優勢明顯勝於Google。

▲▼ChatGPT Search與Google就查詢股價的搜尋結果對比。（圖／記者葉睿涵攝）

在記者要求ChatGPT Search將敘利亞阿薩德政權倒台的經過整理成簡易的懶人包後，ChatGPT Search詳細梳理了整起事件的脈絡及影響，與Google只能搜羅網上現有新聞出現明顯差異。

▲▼ChatGPT Search與Google就查詢新聞事件的搜尋結果對比。（圖／記者葉睿涵攝）