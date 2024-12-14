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爆料「OpenAI侵權」吹哨者！26歲前員工陳屍家中　證實輕生身亡

▲▼ 。（圖／翻攝自LinkedIn）

▲ 巴拉吉在舊金山的公寓輕生身亡。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科技公司OpenAI去年遭《紐約時報》等多家媒體提告，指控其未經授權使用新聞內容訓練AI模型，官司仍在進行中，吹哨者巴拉吉（Suchir Balaji）卻傳出陳屍舊金山的公寓，明顯死於輕生。

OpenAI前研究員巴拉吉年僅26歲，遺體在11月26日感恩節前2天被發現，警方在現場未發現外力介入痕跡，舊金山首席法醫辦公室證實他死於自殺，加州《聖荷西信使報》率先披露他的死訊。

巴拉吉今年稍早從OpenAI離職，在《紐約時報》10月刊出的報導中揭露公司開發ChatGPT過程中違反版權法，「如果你相信我所相信的，你就得離開公司」，認為ChatGPT等類似的聊天機器人將破壞創造數位資料與內容的個人及組織商業可行性，而這些內容目前被廣泛用於訓練AI系統。

他也曾在社群平台公開發文批評，「我在OpenAI工作近4年，過去1年半以來一直在研究ChatGPT」，起初他對版權和合理使用不太了解，但聽聞針對生成式AI公司的訴訟後開始深入研究，「最終得出的結論是，用『合理使用』為生成式AI產品辯護似乎站不住腳。」

OpenAI發言人證實巴拉吉死訊，「我們對這個難以置信的悲痛消息非常震驚，在這艱難時刻，我們的心與巴拉吉的家屬同在。」

該公司正面臨與出版商、作家、藝術家的法律糾紛，還有多家媒體公司於去年12月提起訴訟，要求OpenAI與微軟承擔數十億美元賠償責任。《聖荷西信使報》指出，巴拉吉掌握的資訊原先被認為是訴訟重要證據。

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