月費6.5萬！ChatGPT傳推「超高訂閱服務」　CFO：想想AI省多少

▲外傳OpenAI內部正在研究月費2千美元（折合新台幣約6.5萬元）的訂閱方案（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT



近期OpenAI修改訂閱方案，在每個月20美元ChatGPT Plus的訂閱方案為基礎上，推出了一個月要200美元（折合新台幣約6500元）訂閱費用的GPT Plus，當時消息曝光後，引起不少網友咋舌，近期甚至有報導指稱，OpenAI內部正在研究月費2千美元（折合新台幣約6.5萬元）的訂閱方案。OpenAI弗里爾（Sarah Friar）近日在接受訪問時表示，對於商業用戶而言，支付數千美元來訂閱AI工具是合理的「想想沒有AI的話，你要花多少錢來完成工作」。

根據外媒報導指出，目前OpenAI提供2種訂閱方案，分別是每月20美元的ChatGPT Plus方案，以及剛推出的每月200美元的ChatGPT Pro高階訂閱方案，這兩個方案燈可以讓用戶使用公司最新、最強大的AI模型，但是在使用次數上有所不同。

此外，OpenAI對於企業用戶採取的是按用戶計費的固定收費模式。但OpenAI財務長弗里爾表示，未來可能會改成根據用戶從AI工具中獲得的實際價值進行收費。尤其是在企業領域，像是律師利用AI提供隨時可用的法律助理，或者學者依靠AI達成研究突破，這些應用的價值都遠超出傳統的固定訂價模式。

弗里爾解釋，這種基於價值的收費模式有助於平衡AI系統龐大的開發成本。弗里爾解釋，開發、運行先進的AI技術需要大量的資金與資源，而這些成本最終需要通過合理的定價來彌補。

弗里爾甚至舉例提出一個問題「如果沒有AI技術，企業需要花多少錢、聘請更多人力來完成同樣的工作？」，弗里爾認為，AI技術在某些領域的應用不僅能提升效率，還能替代部分人力，因此需要找到一個公平且合理的收費標準。

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