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ChatGPT會視訊！直接回手機拍攝內容、耶誕老人語音一起過節

啟動視訊通話，將相機對準設備，ChatGPT就能根據視訊中的器具提供詳細的沖煮教學。（翻攝X@ OpenAI）

▲啟動視訊通話，將相機對準設備，ChatGPT就能根據視訊中的器具提供詳細的沖煮教學。（圖／翻攝X@ OpenAI）

圖文／鏡週刊

OpenAI今（13日）宣布，ChatGPT進階語音模式迎來兩項重大更新，即時視訊通話和螢幕共享上線，還有一個節慶驚喜「聖誕老人語音」，讓使用者在佳節氣氛中，體驗更人性化的人工智慧。

這些新功能首先將推出給 ChatGPT Plus和Pro訂閱者，並計劃在接下來的幾週內擴展到所有Team用戶。付費用戶可以利用手機相機進行即時視訊通話，並且將畫面直接分享給 ChatGPT，讓它即時辨識並回應問題。舉例來說，如果用戶剛購買了一套手沖咖啡器具，卻不知如何開始，只需啟動視訊通話，將相機對準設備，ChatGPT就能根據視訊中的器具提供詳細的沖煮教學。

螢幕共享功能則讓用戶分享手機螢幕，讓ChatGPT據畫面內容提供協助。例如，將打開的應用程式畫面傳給ChatGPT，並詢問如何解決其中的問題。這些功能能有效提升工作和學習效率，並能讓 ChatGPT更精準地理解使用者的需求，提供更具體的解答。

隨著耶誕節將近，OpenAI也在ChatGPT中新增了耶誕老人語音模式。從今天開始，所有用戶都可以選擇耶誕老人聲音選項，聽聽耶誕老人用他那充滿特色的「呵呵呵」聲音來回應提問。

這些功能目前開放給ChatGPT Plus、Pro和 Team用戶，而歐盟地區的用戶因為隱私政策問題，暫時無法使用這些功能，而企業版及教育版用戶將在2025年才會開放。


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