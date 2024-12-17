　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝　水豚滿身血、斑馬倒吊

▲▼英國動物園 500動物死。（圖／Born Free、Freedom for Animals）

▲動保團體爆出大量動物虐待照片。（圖／Born Free、Freedom for Animals，下同）

記者王佩翊／編譯

英國南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）曾被爆出在短短3年內造成500隻動物死亡，甚至發生飼育員被老虎咬死的慘劇，因此被勒令關閉，但是仍在2017年重新獲得經營許可。南湖野生動物園10月再度被爆出疑似虐待動物的照片，只見園內的水豚渾身是傷，還有斑馬的蹄卡在籠子的柵欄，倒掛在柵欄上。如今終於傳出要在年底關閉，也讓動保團體欣慰不已，同時呼籲應妥善安置園內動物。

▲▼英國動物園 500動物死。（圖／Born Free、Freedom for Animals）

根據《每日郵報》報導，由知名富翁大衛·吉爾（David Gill）創辦並經營的南湖野生動物園因為一系列的動物管理不善與虐待事件，被評為全英國最差勁的動物園。其中不乏動物被小型火車碾壓或是因碰觸電網而觸電身亡。

園區更曾發生女飼育員被老虎咬死的意外，當時南湖野生動物園被罰款25.5萬英鎊（約新台幣1052萬元）。然而動物園在2017年以讓創辦人大衛退出管理的前提，又重新取得經營執照。

南湖野生動物園近日再度被爆虐待動物，今年10月有照片外流，其中明顯拍到園內的水豚疑似因為涉及打鬥，導致全身滿身傷痕。另外有一張照片則拍到斑馬因為蹄被卡在柵欄上，倒掛在柵欄倒地。不僅如此，7月的一份檢查報告指出，園內出現重大隱憂，例如讓實習生單獨與猛獸接觸。

值得慶幸的是，有消息傳出，南湖野生動物園終於將於年底正式關閉。動物保育團體對這項消息表示歡迎，並強調園方在關閉的同時，也應妥善安置園內的動物。

▲▼英國動物園 500動物死。（圖／Born Free、Freedom for Animals）

動保團體「Born Free」表示，雖然對關閉決定感到欣慰，但動物的未來去向仍不明確。他呼籲各方合作，確保這些動物獲得適當的照顧，並被安置於合適的場所。

野生動物保護團體「Freedom for Animals」（前身為Captive Animals Protection Society）則表示，這是一個令人振奮的消息，但也呼籲園方保證動物園內每隻動物都能重新被安置到適當的庇護所，讓動物獲得應有的照顧與自由生活。

自2017年開始接手該動物園的坎布里亞動物園公司（Cumbria Zoo Company Ltd）執行長卡倫·布魯爾（Karen Brewer）表示，園方一直遵循所有監管要求。未來公司將把重點集中於距離動物園現址約40英里外的特貝（Tebay）的一個120英畝大型野生動物園區，這塊土地也將作為自然保護野生公園維護經營。她強調，動物在過渡期間將持續獲得妥善照護與最佳的獸醫服務，並會與專家合作，尋找最適合動物長期需求的新家。

▲▼英國動物園 500動物死。（圖／Born Free、Freedom for Animals）

根據統計，南湖野生動物園2013年至2016年間，共有近500隻園內動物死亡，當中包括因自殘咬斷自己爪子的美洲虎、遭伴侶壓死的犀牛以及被射殺的長頸鹿，並引發輿論譴責。

新管理團隊上任後，儘管設法改善，但問題依然層出不窮。BBC紀錄片《動物園風波》（Trouble At The Zoo）揭露了園方面臨的種種困境。2022年，Born Free專家進行暗訪時，發現猴子緊靠籠邊取暖，犀牛被關在狹小的空間內幾乎無法轉身，還有一隻安地斯熊不斷搖晃身體並試圖用爪子觸摸通電的柵網，十分危險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中知名棒球教練疑性侵25人！輕生被攔阻
Fans17賣少女不雅片　小哥哥艾理20萬交保原因曝
快訊／蓋錯票！黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重
快訊／「學姐」黃瀞瑩首遭傳喚！檢調今約談6人　
快訊／黃珊珊蓋錯票！　急問韓國瑜：怎麼辦
喊話對岸多對話少對峙　蔣萬安：多點漁船燈火、少點船艦飛機喧囂
文化幣擴大發放　13-15歲每人600元
快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯
快訊／萬那杜規模7.4強震！　「海嘯紫色警報」發布
蝦皮「1服務」無預警結束！　大票用戶哀號：小確幸沒了
還沒冷完！周四崩跌剩7度　3千公尺高山有望再下雪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝　水豚滿身血、斑馬倒吊

敘利亞血腥屠殺！平民被抓「蒙眼雙臂反綁槍殺」　孩童在街頭挖遺骨

快訊／太平洋島國萬那杜「規模7.4強震」　發布海嘯威脅紫色警報

川普見TikTok執行長！　鬆口「我對TikTok有好感」

蕭茲信任投票成大選前哨戰　梅爾茨強勢搶攻總理之位

俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

喬治亞名勝滑雪場　可疑意外致12死

中國25歲男大阪搶劫「2千萬日圓現鈔」　遭當場制伏逮捕　

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

台灣啦啦隊「世界盃奪冠」 動作乾淨零失誤全場嗨翻

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝　水豚滿身血、斑馬倒吊

敘利亞血腥屠殺！平民被抓「蒙眼雙臂反綁槍殺」　孩童在街頭挖遺骨

快訊／太平洋島國萬那杜「規模7.4強震」　發布海嘯威脅紫色警報

川普見TikTok執行長！　鬆口「我對TikTok有好感」

蕭茲信任投票成大選前哨戰　梅爾茨強勢搶攻總理之位

俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

喬治亞名勝滑雪場　可疑意外致12死

中國25歲男大阪搶劫「2千萬日圓現鈔」　遭當場制伏逮捕　

北部2千公尺高山有望降雪　明晚至周四晨最凍探11度

傳要藍支持司法院長提名人　黃珊珊：8席遊說50幾席有可能嗎

南山人壽、合作金庫銀行強強聯手　首賣利變還本終身險

柯有倫開唱、排隊牛肉麵必吃！樺龍藝術公益市集12／21登場亮點搶先看

新北父吸毒後發狂！持牛排要砍兒　21歲兒急噴滅火器逃命求援

快訊／華源將推「上海赴台旅遊團」　蔣萬安：樂見帶動消費刺激

雙城論壇登場　李彥秀讚蔣萬安：綠失去操弄亡國感的政治紅利

快訊／台中知名國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

郭明錤爆輝達利空　GB300、B300過熱爭議大

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

國際熱門新聞

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

即／萬那杜規模7.4強震　有潛在海嘯威脅

大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

大力水手、丁丁版權滿95年　2025年起可無償使用

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

特斯拉「漲6.14％創新高」領科技股7巨頭狂飆！　道瓊連8黑

狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

共軍大規模部署卻未宣布演習　台美遇挑戰

敘利亞變天第8天　前總統阿薩德首發聲明

迷昏妻供男性侵！所有被告刑期料超過600年

川普偕同孫正義宣布　軟銀承諾投資美國1000億美元

更多熱門

相關新聞

金魚藝術展涉虐待動物！32動團連署要求撤展　喊話網紅別去

金魚藝術展涉虐待動物！32動團連署要求撤展　喊話網紅別去

在日本備受爭議的金魚藝術展（Art Aquarium）預計今年底移師到台北市信義區一家餐酒館展出，動保團體今日指出，金魚展主打以「華麗的金魚為主角，透過夢幻、五彩繽紛的燈光變化與音樂」，屆時將有數百至數千隻的活體金魚被強光照射，「這是虐待動物，不是藝術」，要求主辦單位立即停辦，也提醒名人網紅不要協助宣傳。目前已有32個動保團體、上千位民眾響應連署。

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

台南恐怖虐貓　四肢全斷棄屍巷弄　

台南恐怖虐貓　四肢全斷棄屍巷弄　

獸醫沿街敲門「幫猴硐貓打針」

獸醫沿街敲門「幫猴硐貓打針」

關鍵字：

虐待動物南湖野生動物園最差勁動物園動物保護

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面