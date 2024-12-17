英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝　水豚滿身血、斑馬倒吊

▲動保團體爆出大量動物虐待照片。（圖／Born Free、Freedom for Animals，下同）



記者王佩翊／編譯

英國南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）曾被爆出在短短3年內造成500隻動物死亡，甚至發生飼育員被老虎咬死的慘劇，因此被勒令關閉，但是仍在2017年重新獲得經營許可。南湖野生動物園10月再度被爆出疑似虐待動物的照片，只見園內的水豚渾身是傷，還有斑馬的蹄卡在籠子的柵欄，倒掛在柵欄上。如今終於傳出要在年底關閉，也讓動保團體欣慰不已，同時呼籲應妥善安置園內動物。

根據《每日郵報》報導，由知名富翁大衛·吉爾（David Gill）創辦並經營的南湖野生動物園因為一系列的動物管理不善與虐待事件，被評為全英國最差勁的動物園。其中不乏動物被小型火車碾壓或是因碰觸電網而觸電身亡。

園區更曾發生女飼育員被老虎咬死的意外，當時南湖野生動物園被罰款25.5萬英鎊（約新台幣1052萬元）。然而動物園在2017年以讓創辦人大衛退出管理的前提，又重新取得經營執照。

南湖野生動物園近日再度被爆虐待動物，今年10月有照片外流，其中明顯拍到園內的水豚疑似因為涉及打鬥，導致全身滿身傷痕。另外有一張照片則拍到斑馬因為蹄被卡在柵欄上，倒掛在柵欄倒地。不僅如此，7月的一份檢查報告指出，園內出現重大隱憂，例如讓實習生單獨與猛獸接觸。

值得慶幸的是，有消息傳出，南湖野生動物園終於將於年底正式關閉。動物保育團體對這項消息表示歡迎，並強調園方在關閉的同時，也應妥善安置園內的動物。

動保團體「Born Free」表示，雖然對關閉決定感到欣慰，但動物的未來去向仍不明確。他呼籲各方合作，確保這些動物獲得適當的照顧，並被安置於合適的場所。

野生動物保護團體「Freedom for Animals」（前身為Captive Animals Protection Society）則表示，這是一個令人振奮的消息，但也呼籲園方保證動物園內每隻動物都能重新被安置到適當的庇護所，讓動物獲得應有的照顧與自由生活。

自2017年開始接手該動物園的坎布里亞動物園公司（Cumbria Zoo Company Ltd）執行長卡倫·布魯爾（Karen Brewer）表示，園方一直遵循所有監管要求。未來公司將把重點集中於距離動物園現址約40英里外的特貝（Tebay）的一個120英畝大型野生動物園區，這塊土地也將作為自然保護野生公園維護經營。她強調，動物在過渡期間將持續獲得妥善照護與最佳的獸醫服務，並會與專家合作，尋找最適合動物長期需求的新家。

根據統計，南湖野生動物園2013年至2016年間，共有近500隻園內動物死亡，當中包括因自殘咬斷自己爪子的美洲虎、遭伴侶壓死的犀牛以及被射殺的長頸鹿，並引發輿論譴責。

新管理團隊上任後，儘管設法改善，但問題依然層出不窮。BBC紀錄片《動物園風波》（Trouble At The Zoo）揭露了園方面臨的種種困境。2022年，Born Free專家進行暗訪時，發現猴子緊靠籠邊取暖，犀牛被關在狹小的空間內幾乎無法轉身，還有一隻安地斯熊不斷搖晃身體並試圖用爪子觸摸通電的柵網，十分危險。