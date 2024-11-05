台南傳恐怖虐貓！四肢全斷「軀幹遭挖洞」棄屍巷弄　警全力緝兇





▲台南貓咪遭虐殺後棄屍在巷弄內。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南驚傳虐殺貓咪案，安南區海佃路一段附近，昨（4）日有民眾發現有遭虐殺的貓咪被丟在路旁，警方獲報後到場蒐證，會同動保處調閱監視器，盡速查緝虐殺貓咪的嫌犯。

昨晚間在台南當地社團以及寵物社團，皆有分享台南出現虐貓人士，貓咪四肢被折斷、身上被挖洞、生殖器被取下，被棄屍在海佃路一段附近。

台南市警三分局，昨晚間6時許，海南所接獲報案，說於海佃路一段附近看到貓咪屍體，經會同動保處人員前往現場，發現有貓咪屍體，懷疑不是第一現場，涉案人可能虐殺貓咪以後丟在該處，警方蒐證後會同動保處調閱監視器，盡速查緝虐殺貓咪的嫌犯。

動保處指出，接獲通報後立即與警方合作展開調查釐清案情，經連繫警方，通報人於通報當日已至派出所完成筆錄。動保處除了檢視現場相關事證，更積極查訪案發地點，配合警方，正調閱周遭監視器以利釐清案情，目前已將受害貓隻屍體帶回送檢，以確認是否為人為虐殺。

農業局動保處呼籲，民眾如遇疑似動物虐殺，應立即通報農業局動保處處理，保留動物屍體或相關證物，以利後續確認死因及後續偵辦。

依據動物保護法第六條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。如本案有積極具體證據確認為人為虐殺，將依同法第25條規定：處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。針對動物虐殺案件，農業局動保處積極查辦，如確認行為人違反動物保護法，必嚴懲不貸並移送地檢署偵辦。