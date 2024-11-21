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金魚藝術展涉虐待動物！32動團連署要求撤展　喊話網紅別去

▲動保團體集結信義商圈，要求業者停辦金魚藝術展 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲動保團體集結信義商圈，要求業者停辦金魚藝術展 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

在日本備受爭議的金魚藝術展（Art Aquarium）預計今年底移師到台北市信義區一家餐酒館展出，動保團體今日指出，金魚展主打以「華麗的金魚為主角，透過夢幻、五彩繽紛的燈光變化與音樂」，屆時將有數百至數千隻的活體金魚被強光照射，「這是虐待動物，不是藝術」，要求主辦單位立即停辦，也提醒名人網紅不要協助宣傳。目前已有32個動保團體、上千位民眾響應連署。

動保團體代表小魚表示，金魚展於 2007 年首度在東京展出，該展覽假藝術之名不當利用動物的作為，早已惡名昭彰且多次被炎上，即便爭議不斷，台灣的主辦單位卻為了商業利益，再次打著「藝術文化」的旗幟引進展覽，甚至大肆宣傳，近日將邀請網紅舉辦開箱派對。

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台灣動物平權促進會執行長林憶珊表示，從近期遊客到東京金魚展拍攝到的影片來看，可以證明緊迫、不當的展覽方式，持續造成金魚身心壓力，甚至生病死亡，但台灣主辦方選擇視而不見，甚至舉辦「網紅日」作為行銷手段，儼然把金魚當作拍照打卡的道具，將讓台灣動保倒退，呼籲所有網紅、KOL不要被主辦單位誤導成為虐待動物的幫兇，為自己帶來「負面流量」。

▲▼日本「金魚藝術展」將來台，動保團體提出質疑。（圖／翻攝自YouTube／社團法人台灣防止虐待動物協會）

▲▼備受爭議的「金魚藝術展」。（圖／翻攝自YouTube／台灣防止虐待動物協會）

▲▼日本「金魚藝術展」將來台，動保團體提出質疑。（圖／翻攝自YouTube／社團法人台灣防止虐待動物協會）

魚類獸醫師潘世瑩指出，金魚是群居生物，且需要寬敞的空間讓進行探索，依照以往金魚展的展出形式，金魚可能會因為高密度飼養導致水質惡化而生病死亡、光線造成視網膜受損與日夜週期紊亂等衍生動物福利爭議。

數十名動保團體成員今日下午在信義商圈集結，高喊「殘酷不等於藝術，立即停止金魚展」口號，隊伍繞行商圈也發起連署，目前已有32個團體、上千位民眾加入連署。

金魚藝術展原訂11月在台北市信義區百貨公司內的一家餐酒館展出，因展出型態引發爭議，之前就引發立委關注，農業部也曾行文台北市動保處。據了解，動保處也行文給業者，但業者只是將展覽延至12月24日開展，並在臉書公告強調會重視動物福祉，會根據專家團隊建議，合理調整光照強度與時間，減少光線對金魚的影響，目前該展覽已進行公開售票，全票350元。

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