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動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

▲寵物闖關賽中小型犬組獲勝毛孩和飼主開心領取獎品。

圖、文／臺南市動物防疫保護處提供

臺南市備受毛孩和飼主們期待的「我愛毛孩從心開始」動保市集，11月17日於善化糖廠熱鬧登場。臺南市長黃偉哲表示，此次活動受農業部經費支持，融入「臺南400-農漁地景藝術節-府城動保蛻變與進步」的「農村再生」主題，全面展示臺南在動物保護與農村文化上的創新與進步。現場活動豐富，吸引了大量市民參與，更邀請到人氣動保大使林怡廷（牙牙）現身分享與毛孩們的溫馨故事，讓整場活動充滿溫情與熱情。

多元攤位支持動保　知名品牌攜手助力

市集現場設置了多種攤位，包含動保宣傳區、認養專區、疫苗施打服務區及寵物用品與健康產品展示區，吸引眾多飼主與毛孩參與互動。本次活動得到知名品牌的全力支持，包含慈愛動物醫院、東森寵物雲和可沛寵藥。慈愛動物醫院現場提供寵物健康檢查服務，協助飼主深入了解毛孩的健康需求；東森寵物雲設置寵物美容專區，為毛孩們提供高品質美容服務，讓毛孩在享受呵護的同時也展現魅力；可沛寵藥則展示專業的寵物專用保健品，推廣正確的寵物健康保健觀念。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

▲寵物闖關賽大型犬組獲勝毛孩和飼主開心領取獎品。

寵物闖關賽趣味滿分　現場競技熱烈
活動最受矚目的亮點之一是趣味橫生的寵物闖關賽，比賽分為中小型犬組和大型犬組，每隻參賽毛孩在主人的引導下完成闖關挑戰，以最快時間獲勝。比賽中，飼主可使用玩具或食物引導毛孩前進，雖然會增加比賽時間，但也增添了競賽的趣味性。每組獲勝者都可獲得價值不斐的寵物保養組，激勵飼主和毛孩一同挑戰，現場氣氛熱烈。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

▲毛孩在主人鼓勵下完成闖關挑戰，競賽場面趣味十足，現場熱鬧非凡。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

動保教育深入孩子心中　繪畫比賽傳遞友善理念
活動當天還舉行了「113年度國中小動物保護教育宣導繪畫比賽」頒獎典禮，獲獎作品以「臺南農村友好狗」為主題，透過孩子們的創意描繪出人與狗在農村中的和諧共處。這些充滿童真與創意的作品在市集現場展示，吸引眾多民眾駐足觀賞，從孩子的視角了解動保的重要性，進一步喚起社會對動物保護的重視。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

▲孩子們的創意作品在市集現場展示，傳遞動物友好的理念與希望。

動保團體攜手推廣理念　專業支持活動
此外，社團法人臺南市獸醫師公會、社團法人台灣偵搜犬協會及臺南市臨床獸醫師醫學會也特別出席活動，共同推動動保理念。三大專業團體在活動現場進行動保宣導，展示專業知識，並與市民交流動物保護的實踐方法，讓市集不僅僅是購物的場所，更是增進動物友善知識的平臺。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

▲社團法人台灣偵搜犬協會及臺南市臨床獸醫師醫學會現場展示專業技能，與市民互動傳遞動保理念，讓大眾更了解偵搜犬的使命與貢獻。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

▲可沛寵藥攤位展示專業寵物保健品，現場飼主熱情諮詢，了解如何提升毛孩健康。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

▲▼吸引大批市民參與的「我愛毛孩從心開始」市集，展現動保與農村文化的結合魅力。

▲▼ 動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光 。（圖／台南動保）

臺南市長黃偉哲表示，藉由這場市集活動希望市民能更理解動保與農村再生的重要性，並通過與市民的互動鼓勵更多人加入動保行列，共同為毛孩們創造更友善的生活環境，讓臺南的動物友善與農村文化形象更加深植人心。

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